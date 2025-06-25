Китай годами экспортировал в Казахстан новые авто под видом подержанных - СМИ

Китайские автопроизводители в течение нескольких лет использовали серые схемы экспорта, оформляя новые автомобили как подержанные при поставках в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток. Казахстан, будучи активным участником этого рынка, может оказаться вовлечённым в эту практику, сообщает Lada.kz.

Фото: Cfoto/Global Look Press

Суть схемы: как новые авто становились «б/у»

Как выяснили журналисты агентства Reuters, китайские автопроизводители с 2019 года намеренно оформляли новые автомобили как бывшие в употреблении при экспорте в ряд стран, включая Россию, государства Центральной Азии и Ближнего Востока.

Схема выглядела следующим образом:

Экспортер приобретал новый автомобиль у автоконцерна или дилера;

Машина временно регистрировалась на территории Китая, получая номерной знак;

Затем транспортное средство оформлялось как подержанное и отправлялось за границу;

Производитель тем временем отчитывался о продаже, фиксируя доход и улучшая статистику экспорта.

Такой подход помогал китайским компаниям избавиться от машин, которые не пользовались спросом на внутреннем рынке, а также поддерживать показатели роста, чего добивались региональные власти в КНР по заданию из Пекина.

Казахстан в фокусе: может ли быть причастность?

Казахстан, как часть Центральноазиатского региона, также упоминается в числе стран, куда экспортировались такие автомобили. Учитывая активный серый импорт автомобилей из Китая, особенно через частных посредников и параллельные каналы, существует вероятность, что подобные «псевдо-б/у» машины могли попасть и на казахстанский рынок.

Дополнительным фактором риска является переток таких автомобилей из России, где они оформлены как поддержанные и могут быть реэкспортированы в Казахстан в рамках ЕАЭС, что упрощает перемещение техники между странами.

Мнение автопроизводителя: нераспроданные авто «выезжают» за рубеж

В конце мая 2025 года председатель совета директоров китайской компании Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь публично признал, что на экспорт — в том числе в Россию — отправляются автомобили, не пользующиеся спросом в самом Китае.

Он отметил:

«На онлайн-платформах в КНР тысячи странных автомобилей выставляются как подержанные, хотя фактически они почти не эксплуатировались. Это позволяет создать иллюзию активных продаж».

По словам Вэя, такие действия позволяют повысить статистические показатели реализации продукции без необходимости демпинга внутри страны.

Последствия и вопросы регулирования

Если подобные схемы действительно задействовались и при поставках в Казахстан, это может иметь несколько последствий:

Нарушение правил честной конкуренции на рынке;

Потенциальный обман потребителей, приобретающих «подержанные» автомобили без пробега;

Увеличение доли машин, не адаптированных к казахстанским стандартам и климатическим условиям.

Пока официальные власти Казахстана не прокомментировали участие страны в таких схемах. Однако с учетом масштабов китайского экспорта и активности казахстанских перекупщиков, внимание к этому вопросу может усилиться.

Вывод

Расследование Reuters поднимает важные вопросы не только для России, но и для соседних стран, включая Казахстан. В условиях роста китайского автопрома и сокращения западных поставок на постсоветское пространство, серые схемы поставок становятся заметным инструментом для стимулирования экспорта. Контроль за происхождением автомобилей и их подлинной историей становится всё более актуальной задачей для национальных регуляторов.