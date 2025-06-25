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25.06.2025, 09:29

Миллиарды без хозяев: почему казахстанцы не забирают свои пенсионные накопления

Новости Казахстана 0 410

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) Казахстана скопилось более 37 миллиардов тенге пенсионных накоплений, которые не были востребованы вкладчиками. Рассказываем, что происходит с этими средствами и как их можно получить, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Объем невостребованных накоплений

По данным на июнь 2025 года, в ЕНПФ числится 264 695 индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), по которым не осуществлялись выплаты. Совокупная сумма таких невостребованных средств составляет 37,3 млрд тенге.

Причины отсутствия обращений за выплатами разные:

  • вкладчики могли покинуть страну и забыть о своих сбережениях;

  • часть вкладчиков скончалась, а их наследники не подали заявления на получение средств;

  • некоторые пенсионеры просто не обратились за выплатами по достижении пенсионного возраста.

Что происходит с этими деньгами

Невостребованные пенсионные накопления не «замораживаются» — они продолжают находиться в активном управлении. Как пояснили в пресс-службе фонда, средства продолжают инвестироваться для получения дохода.

Инвестированием занимаются:

  • Национальный банк Республики Казахстан,

  • а также частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Все средства остаются на индивидуальных счетах вкладчиков до момента их востребования.

Как получить невостребованные накопления

ЕНПФ регулярно проводит разъяснительную работу, напоминая казахстанцам о необходимости своевременно обращаться за выплатами. Получить невостребованные накопления можно в нескольких случаях:

1. При выходе на пенсию

Если гражданин достиг пенсионного возраста, но не оформил получение накоплений, ему следует обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства и подать заявление.

2. При выезде на ПМЖ

В случае переезда за рубеж с последующей сменой гражданства вкладчик имеет право перевести накопленные средства, оформив соответствующее заявление.

3. В случае смерти вкладчика

Наследники могут получить:

  • единовременную выплату в размере до 94 МРП (на 2025 год — до 369 608 тенге),

  • оставшиеся средства в порядке наследования, если обратятся в течение шести месяцев со дня смерти вкладчика.

Заключение

Все невостребованные накопления в ЕНПФ продолжают приносить инвестиционный доход до момента их востребования. При соблюдении установленных процедур и сроков как сами вкладчики, так и их наследники могут вернуть средства, хранящиеся в фонде. ЕНПФ призывает граждан быть внимательнее к своим пенсионным счетам и не откладывать оформление выплат.

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