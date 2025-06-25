В Казахстане вводят новый вид декларации

Мажилис одобрил изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, которые затронут правила оформления международных интернет-заказов и позволят учитывать их в официальной статистике, сообщает Lada.kz.

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Новая декларация для интернет-торговли: что изменится

25 июня 2025 года депутаты Мажилиса РК на пленарном заседании поддержали законопроект о ратификации протокола, вносящего изменения в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ, касающийся регулирования трансграничной электронной торговли, был подписан главами государств ЕАЭС на заседании Высшего совета в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Теперь он направлен на рассмотрение в Сенат.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Основные изменения, предусмотренные протоколом:

Выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию . Речь идет о товарах, доставляемых из интернет-магазинов третьих стран через международные почтовые отправления на имя физических лиц.

Появление нового субъекта в цепочке поставок – оператора электронной торговли . Это юридическое лицо или организация, которое будет отвечать за обработку данных и оформление заказов.

Введение специальной формы отчетности – декларации электронной торговли. Новый вид таможенной декларации позволит оформить весь объем покупок через интернет с учетом их особенностей.

Почему это важно:

Сейчас международные интернет-заказы, поступающие на имя частных лиц, не включаются в официальную статистику, если не превышают нормы беспошлинного ввоза. Такие товары не признаются частью внешнеторгового оборота, несмотря на их объем и экономическое значение.

Серик Жумангарин пояснил, что нововведения позволят учитывать в статистике все поступающие из-за рубежа онлайн-заказы, независимо от их стоимости и объема:

«Декларирование товаров электронной торговли обеспечит формирование полной и достоверной статистики покупок, совершаемых на зарубежных интернет-платформах», – подчеркнул министр.

Следующий шаг – ратификация:

Согласно закону «О международных договорах Республики Казахстан», документ подлежит обязательной ратификации, чтобы вступить в силу. Это станет еще одним шагом к легализации и прозрачности трансграничной интернет-торговли, а также усилит контроль над объемами ввозимых товаров.