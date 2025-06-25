Сайгаки ушли в Россию: министр экологии сообщил о масштабной миграции

На пресс-конференции, состоявшейся 25 июня 2025 года в правительстве, министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев официально подтвердил информацию о миграции порядка одного миллиона сайгаков с территории страны в соседнюю Россию, сообщает Lada.kz.

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Министр подтвердил массовую миграцию

По словам главы министерства, перемещение животных тщательно отслеживается как казахстанскими, так и российскими специалистами. Между ведомствами налажен плотный контакт, что позволяет вести совместный мониторинг передвижения этих степных антилоп через государственную границу.

«Что касается численности — да, около миллиона особей мы подтверждаем», — заявил министр.

Исторические маршруты: сайгаки уходят от жары

Как пояснил Ерлан Нысанбаев, речь идет об уральской популяции сайгаков, обитающей в Западно-Казахстанской области. Эти животные традиционно совершают сезонные миграции на север, в степи России, спасаясь от жары. Министр подчеркнул, что такие перемещения происходят ежегодно с советских времен и представляют собой часть естественного поведения популяции.

«Эта популяция веками уходила на летние пастбища в степи России. И сейчас делает то же самое — благодаря созданным нами экологическим коридорам», — отметил он.

Реакция России: от ущерба до обсуждения отстрела

Нысанбаев также прокомментировал обеспокоенность российских фермеров по поводу ущерба, наносимого сайгаками сельскому хозяйству в приграничных регионах. Он указал, что в связи с этим в России обсуждается исключение сайгака из Красной книги.

«В СМИ вы, наверное, видели: сегодня сайгаки наносят ущерб сельхозугодьям в приграничных районах России. Поэтому решение о выводе их из Красной книги — это суверенное право Российской Федерации. Более того, буквально сейчас я прочитал, что в Саратовской области уже планируют отстрел», — сообщил министр.

Контекст

Массовая миграция сайгаков — не новость для ученых и экологов, однако в текущем году их численность и масштаб перемещения стали особенно заметными. Это вызвало дискуссии не только среди специалистов, но и среди общественности в обеих странах, особенно в контексте возможных экологических и сельскохозяйственных последствий.