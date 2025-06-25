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25.06.2025, 13:02

В Казахстане появился новый банк

Новости Казахстана 0 451

АО «Коммерческий банк БиЭнКей» получил лицензию на проведение банковских операций от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Новый банк стал первым с 2010 года, кому была выдана такая лицензия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: АРРФР
Фото: АРРФР

Выход на рынок дочерней структуры южнокорейского холдинга

Как сообщается, «Банк БиЭнКей» входит в состав южнокорейской BNK Financial Group Inc. — одного из крупных международных финансовых холдингов с совокупными активами, превышающими 103 миллиарда долларов США. Вхождение нового участника в банковский сектор Казахстана стало возможным благодаря политике открытия и усиления конкуренции, обозначенной Президентом страны в Послании народу в сентябре 2023 года.

Первая банковская лицензия за 15 лет

Выдача лицензии АО «Коммерческий банк БиЭнКей» стала первым случаем за последние 14 лет, когда АРРФР одобрило создание нового банка в Казахстане. Это событие расценивается как важный шаг в рамках курса на расширение присутствия надежных иностранных финансовых институтов в республике.

Основные направления работы

Согласно официальной информации, «Банк БиЭнКей» будет развивать универсальные цифровые банковские услуги, а также сосредоточится на поддержке малого и среднего бизнеса и автокредитовании. Внедрение современных цифровых решений и ориентация на предпринимательский сектор, по мнению экспертов, позволит банку быстро интегрироваться в финансовую систему страны.

Финансовые показатели на старте

На момент преобразования в банк активы организации составили 25,8 млрд тенге, а кредитный портфель — 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года компания занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций Казахстана по размеру активов, что подчеркивает потенциал дальнейшего роста в новом статусе банковского учреждения.

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