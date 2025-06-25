В сентябре в Казахстане начнут действовать новые правила отслеживания мобильных переводов

С осени 2025 года в Казахстане вступают в силу новые критерии для анализа мобильных переводов. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах заседания мажилиса, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Что изменится

По словам Биржанова, Министерство финансов уже подготовило соответствующий приказ, вводящий дополнительный параметр мониторинга. Теперь система будет отслеживать переводы, если совокупная сумма за три месяца превысит 1 миллион тенге.

«Мы уже сейчас получаем информацию о переводах по действующим критериям. Новый приказ дополняет их – теперь будет учитываться сумма переводов за три месяца. Если она превысит миллион тенге, и будут выполнены другие условия, это станет основанием для анализа», – пояснил вице-министр.

Документ вступит в силу через 60 дней после утверждения поправок в Налоговый кодекс, которое уже состоялось. Таким образом, новые правила начнут действовать в сентябре.

Переводы между родственниками под подозрение не попадут

Ержан Биржанов также подчеркнул, что переводы между близкими родственниками – не повод для налоговой проверки.

«Если мать переводит деньги дочери, отцу или брату – это не вызывает вопросов. Даже если сумма достигает 1–2 млн тенге. Чтобы началась проверка, должны одновременно сработать все критерии – в частности, поступления от 100 разных лиц и на протяжении трех месяцев подряд», – отметил он.

Чиновник уточнил, что случайные переводы между ограниченным кругом людей, даже если они происходят регулярно, не будут вызывать интереса налоговых органов, если не выполняются все условия.

«У вас ведь вряд ли есть 100 родственников, которые ежемесячно переводят вам деньги», – резюмировал Биржанов.

Контекст

Ужесточение контроля над мобильными переводами направлено на выявление скрытого предпринимательства и теневого оборота, особенно в сфере услуг и торговли, где часто практикуются расчеты через личные переводы.