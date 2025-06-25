С 2026 года владельцы 4 миллионов авто в Казахстане получат налоговые скидки до 50%

В Казахстане с 1 января 2026 года вступит в силу новая норма Налогового кодекса, предусматривающая существенные послабления для владельцев подержанных автомобилей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ходе пленарного заседания Сената, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Скидки на транспортный налог: что изменится

В обновленную редакцию Налогового кодекса включены поправки, вводящие понижающие коэффициенты при расчете транспортного налога для автомобилей старше 10 лет. Чем старше транспортное средство, тем ниже ставка налога:

Автомобили возрастом от 10 до 20 лет — применяется коэффициент 0,7, что означает скидку в размере 30% от базовой ставки.

Автомобили старше 20 лет — коэффициент составит 0,5, что эквивалентно 50% скидке.

Кто получит выгоду

По словам министра, данное нововведение коснется около четырех миллионов автомобилей, зарегистрированных в стране. Таким образом, владельцы этих транспортных средств смогут заметно сэкономить при оплате налога.

«Мы снизили размер транспортного налога по четырем миллионам автомобилей: для машин старше 10 лет – на 30%, старше 20 лет – на 50%. Это позволит гражданам сохранить в семейных бюджетах порядка 30 миллиардов тенге», — отметил Серик Жумангарин.

Цель меры – поддержка населения

Как подчеркнули в правительстве, главная задача новой налоговой инициативы — уменьшить финансовую нагрузку на владельцев старых автомобилей, большинство из которых проживают в регионах и не имеют возможности приобрести новое транспортное средство. Эта мера также способствует социальной справедливости в налогообложении.