Стас Михайлов прогулялся по Алматы — но его образ вызвал бурю критики (видео)

Российский певец Стас Михайлов прибыл в Казахстан с концертной программой и в рамках визита посетил Алматы. Здесь он зашел в модный бутик стилиста и байера Лилии Рах, о чём та сообщила в соцсетях, сообщает Lada.kz.
Визит в бутик Лилии Рах
Лилия Рах, известная в Казахстане модная предпринимательница, опубликовала в Instagram видеоролик встречи с артистом в своем бутике. Судя по кадрам, встреча прошла в теплой атмосфере.
«Благодарю за встречу и теплое общение», — написала она под публикацией.
Подписчики — не в восторге от образа певца
Однако в комментариях под видео неожиданно разгорелась дискуссия. Пользователи соцсетей однозначно поддержали Лилию, но внешний вид Михайлова вызвал у многих недоумение. Основная волна критики пришлась на стиль одежды артиста.
Вот некоторые из наиболее резких комментариев:
«Лилия, подберите ему гардероб».
«Истинный православный верующий не наденет брюки с крестами! Он что, издевается?»
«Почему на штанах кресты? Это допустимо?»
«У него и у Киркорова, похоже, один стилист».
«Какой он стал неприятный».
«Вечно неухоженный. Думает, что стильный, а выглядит неряшливо».
«Дайте ему совет, как одеваться правильно».
«Цыганский барон».
«Сплошная безвкусица!»
«Стал похож на жиголо».
Общественная реакция: разочарование вместо восторга
Вместо привычных восторженных комментариев поклонников, публика встретила артиста критикой и иронией. Для многих казахстанцев внешний облик Михайлова оказался неуместным и даже вызывающим.
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