Стас Михайлов прогулялся по Алматы — но его образ вызвал бурю критики (видео)

Российский певец Стас Михайлов прибыл в Казахстан с концертной программой и в рамках визита посетил Алматы. Здесь он зашел в модный бутик стилиста и байера Лилии Рах, о чём та сообщила в соцсетях, сообщает Lada.kz.

Российский певец Стас Михайлов. Фото: Instagram/stas_mihailoff

Визит в бутик Лилии Рах

Лилия Рах, известная в Казахстане модная предпринимательница, опубликовала в Instagram видеоролик встречи с артистом в своем бутике. Судя по кадрам, встреча прошла в теплой атмосфере.

«Благодарю за встречу и теплое общение», — написала она под публикацией.

Подписчики — не в восторге от образа певца

Однако в комментариях под видео неожиданно разгорелась дискуссия. Пользователи соцсетей однозначно поддержали Лилию, но внешний вид Михайлова вызвал у многих недоумение. Основная волна критики пришлась на стиль одежды артиста.

Вот некоторые из наиболее резких комментариев:

«Лилия, подберите ему гардероб».

«Истинный православный верующий не наденет брюки с крестами! Он что, издевается?»

«Почему на штанах кресты? Это допустимо?»

«У него и у Киркорова, похоже, один стилист».

«Какой он стал неприятный».

«Вечно неухоженный. Думает, что стильный, а выглядит неряшливо».

«Дайте ему совет, как одеваться правильно».

«Цыганский барон».

«Сплошная безвкусица!»

«Стал похож на жиголо».

Общественная реакция: разочарование вместо восторга

Вместо привычных восторженных комментариев поклонников, публика встретила артиста критикой и иронией. Для многих казахстанцев внешний облик Михайлова оказался неуместным и даже вызывающим.