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25.06.2025, 15:08

Почему в Казахстане заморозили минимальную зарплату до 2029 года: пояснение вице-премьера

Новости Казахстана 0 454

Минимальная заработная плата в Казахстане останется на прежнем уровне — 85 тысяч тенге в месяц — как минимум до 2029 года. Об этом стало известно после заявления вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина, который объяснил, почему резкое увеличение МЗП может быть нежелательным шагом, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazaknews.kz
Фото: kazaknews.kz

Экономические риски повышения

По словам Жумангарина, вопрос увеличения минимальной зарплаты требует крайне взвешенного подхода. Он подчеркнул, что в экономике существует множество теоретических школ, каждая из которых по-своему трактует влияние роста МЗП на макроэкономические показатели.

«Поднятие минимальной заработной платы — это увеличение издержек производства. Одновременно это означает приток дополнительных денег в потребительский сектор, что может сразу же повлиять на спрос, а вслед за этим и на инфляцию», — отметил он.

Таким образом, резкое повышение МЗП может запустить инфляционные процессы и создать дополнительную нагрузку на бизнес.

Разные экономические школы — разные мнения

Жумангарин добавил, что существует множество точек зрения на влияние МЗП на экономику. Одни теории предполагают наличие определенной корреляции между ростом зарплат и инфляцией, другие её отрицают или считают краткосрочной. В то же время он признал, что долгосрочная и устойчивая взаимосвязь между этими показателями пока не доказана.

На что ориентируется правительство

Таким образом, правительство Казахстана предпочитает соблюдать осторожность в этом вопросе. Власти опасаются, что поспешное решение может нанести удар по стабильности экономики, в частности, по производственным затратам и ценовой политике.

Напомним, ранее сообщалось, что в соответствии с текущей экономической стратегией минимальная зарплата в Казахстане сохранится на уровне 85 тысяч тенге минимум до 2029 года.

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