Почему в Казахстане заморозили минимальную зарплату до 2029 года: пояснение вице-премьера

Минимальная заработная плата в Казахстане останется на прежнем уровне — 85 тысяч тенге в месяц — как минимум до 2029 года. Об этом стало известно после заявления вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина, который объяснил, почему резкое увеличение МЗП может быть нежелательным шагом, сообщает Lada.kz.
По словам Жумангарина, вопрос увеличения минимальной зарплаты требует крайне взвешенного подхода. Он подчеркнул, что в экономике существует множество теоретических школ, каждая из которых по-своему трактует влияние роста МЗП на макроэкономические показатели.
«Поднятие минимальной заработной платы — это увеличение издержек производства. Одновременно это означает приток дополнительных денег в потребительский сектор, что может сразу же повлиять на спрос, а вслед за этим и на инфляцию», — отметил он.
Таким образом, резкое повышение МЗП может запустить инфляционные процессы и создать дополнительную нагрузку на бизнес.
Жумангарин добавил, что существует множество точек зрения на влияние МЗП на экономику. Одни теории предполагают наличие определенной корреляции между ростом зарплат и инфляцией, другие её отрицают или считают краткосрочной. В то же время он признал, что долгосрочная и устойчивая взаимосвязь между этими показателями пока не доказана.
Таким образом, правительство Казахстана предпочитает соблюдать осторожность в этом вопросе. Власти опасаются, что поспешное решение может нанести удар по стабильности экономики, в частности, по производственным затратам и ценовой политике.
Напомним, ранее сообщалось, что в соответствии с текущей экономической стратегией минимальная зарплата в Казахстане сохранится на уровне 85 тысяч тенге минимум до 2029 года.
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