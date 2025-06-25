Почему в Казахстане заморозили минимальную зарплату до 2029 года: пояснение вице-премьера

Минимальная заработная плата в Казахстане останется на прежнем уровне — 85 тысяч тенге в месяц — как минимум до 2029 года. Об этом стало известно после заявления вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина, который объяснил, почему резкое увеличение МЗП может быть нежелательным шагом, сообщает Lada.kz.

Фото: kazaknews.kz

Экономические риски повышения

По словам Жумангарина, вопрос увеличения минимальной зарплаты требует крайне взвешенного подхода. Он подчеркнул, что в экономике существует множество теоретических школ, каждая из которых по-своему трактует влияние роста МЗП на макроэкономические показатели.

«Поднятие минимальной заработной платы — это увеличение издержек производства. Одновременно это означает приток дополнительных денег в потребительский сектор, что может сразу же повлиять на спрос, а вслед за этим и на инфляцию», — отметил он.

Таким образом, резкое повышение МЗП может запустить инфляционные процессы и создать дополнительную нагрузку на бизнес.

Разные экономические школы — разные мнения

Жумангарин добавил, что существует множество точек зрения на влияние МЗП на экономику. Одни теории предполагают наличие определенной корреляции между ростом зарплат и инфляцией, другие её отрицают или считают краткосрочной. В то же время он признал, что долгосрочная и устойчивая взаимосвязь между этими показателями пока не доказана.

На что ориентируется правительство

Таким образом, правительство Казахстана предпочитает соблюдать осторожность в этом вопросе. Власти опасаются, что поспешное решение может нанести удар по стабильности экономики, в частности, по производственным затратам и ценовой политике.

Напомним, ранее сообщалось, что в соответствии с текущей экономической стратегией минимальная зарплата в Казахстане сохранится на уровне 85 тысяч тенге минимум до 2029 года.