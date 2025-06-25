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25.06.2025, 16:04

Казахстан готовит ответ России на введение виз — МИД

Новости Казахстана 0 593

Казахстан рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с введением Россией новой системы электронной регистрации для иностранных граждан, включая граждан РК. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Роман Василенко в ходе заседания мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: transst.ru
Фото: transst.ru

РФ вводит электронную регистрацию для иностранцев

По словам Василенко, казахстанская сторона осведомлена о решении российской стороны внедрить процедуру обязательной электронной регистрации для граждан всех иностранных государств, в том числе Казахстана. Нововведение начнёт действовать уже с конца июня 2025 года.

«Мы в курсе о введении процедуры для граждан всех государств, не только Казахстана, в Российской Федерации, с конца этого месяца», — отметил он.

Казахстан не исключает зеркальных мер

В ответ на вопрос депутата мажилиса Ермурата Бапи о возможном симметричном ответе Казахстана, вице-министр подчеркнул, что ситуация находится на рассмотрении и соответствующие меры прорабатываются.

«И какие-либо меры, которые будут предприниматься нашей страной, тоже рассматриваются», — добавил Василенко.

Решение пока не принято

На данный момент каких-либо конкретных решений или анонсов по этому поводу не прозвучало. Власти Казахстана продолжают анализировать последствия и возможные варианты реакции на действия российской стороны.

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