«Зачем лекарства в кредит? Лечитесь бесплатно» — неожиданный совет от министра экономики

25 июня 2025 года министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался по поводу распространенной практики кредитования среди казахстанцев. Он подчеркнул, что сам факт получения кредита может свидетельствовать о платежеспособности человека, сообщает Lada.kz.

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Министр нацэкономики Казахстана прокомментировал уровень закредитованности населения

«Мы исходим из того, что если человек берет кредит — это разумный человек, который рассчитывает свои возможности. Если он берет достаточно большое количество кредитов, значит, у него есть доходы, чтобы их погашать», — отметил министр.

Кредит на продукты и лекарства — тревожный сигнал

На уточняющий вопрос журналистов о том, что многие казахстанцы сегодня вынуждены оформлять кредиты даже на покупку продуктов питания и лекарств, Жумангарин признал, что подобные случаи требуют отдельного анализа.

«Когда люди берут лекарства в рассрочку, об этом стоит задуматься», — заявил он.

В то же время министр напомнил, что в рамках Государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) государство предоставляет бесплатные лекарства 12 миллионам граждан.

«Если вы нуждаетесь в лечении — идите к врачу, получите рецепт и большинство препаратов будет выдано бесплатно. Возможно, речь идет о других, не входящих в перечень ГОБМП лекарствах», — добавил Жумангарин.

Он также отметил, что при наличии полиса ОСМС (Обязательного социального медицинского страхования) казахстанцы имеют доступ к широкому спектру медикаментов, покрываемых страховой системой. В случае отсутствия нужного препарата в рамках госпрограмм министр призвал искать альтернативные решения, однако подчеркнул: