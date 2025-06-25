Европу оставили за бортом: Казахстан отдал ядерный контракт Москве и Пекину

Европейский союз потерпел неудачу в стремлении укрепить позиции в Центральной Азии — Казахстан отдал многомиллиардный контракт по строительству АЭС России и Китаю. Об этом сообщает бельгийское издание Euractiv, сообщает Lada.kz со ссылкой на АБН24.

Фото: gov.kz

Судьбоносные события в Астане

На минувшей неделе в Казахстане произошли два значимых события:

В столице прошёл саммит «Центральная Азия — Китай»,

Были объявлены результаты международного тендера на строительство атомных электростанций.

Как отмечает Euractiv, эти события показали усиление влияния России и Китая в регионе и одновременно продемонстрировали ослабление позиций Европейского союза.

Европейцы проиграли в борьбе за АЭС

По информации бельгийских журналистов, в тендере на строительство казахстанской АЭС участвовали представители разных стран. Единственным европейским претендентом выступила французская компания EDF, которая прилагала серьёзные усилия для победы. В числе дипломатических шагов — визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Париж и приезд в республику главы EDF.

Несмотря на эти попытки, контракт достался другим участникам — российскому "Росатому" и Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC). EDF осталась без контракта, а Европа — без столь желанного экономического и политического рычага в Казахстане.

«Китай и Россия набирают очки в Казахстане и оставляют Европу за бортом», — отмечают авторы Euractiv.

ЕС остаётся инвестором, но уступает в политике

По данным издания, Евросоюз всё ещё сохраняет статус крупнейшего торгового партнёра и инвестора Казахстана. Однако в сфере межгосударственного взаимодействия инициативу перехватили Москва и Пекин. Заключённые ядерные сделки лишь укрепляют их позиции и углубляют стратегическое влияние.

«ЕС остаётся значимым экономическим партнёром, но уступает России и Китаю в вопросах прямого влияния на политику и ключевые инфраструктурные проекты», — пишут обозреватели.

Призыв к стратегической переоценке

Авторы материала подчёркивают: если Брюссель не хочет окончательно утратить влияние в Центральной Азии, ему необходимо пересмотреть свою политику в регионе. Затягивание с решениями может привести к потере следующих контрактов и ещё большему ослаблению позиций ЕС.