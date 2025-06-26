С 5 июля в Казахстане вводится новый штраф за уничтожение деревьев — до 300 тысяч тенге

С 5 июля 2025 года в Казахстане начнут действовать новые, более строгие правила, касающиеся вырубки деревьев и кустарников. За незаконное уничтожение зелёных насаждений теперь придётся заплатить внушительный штраф — вплоть до нескольких сотен тысяч тенге. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: YouTube

Почему это важно

По оценкам экологов, ежегодно в стране гибнут тысячи деревьев — от пожаров, строительных работ и небрежной очистки территорий. При этом восстановление зелёных зон требует долгого времени и значительных ресурсов. Введение новых штрафов — не просто административная мера, а сигнал обществу: каждое дерево имеет ценность для окружающей среды и требует защиты.

Новые правила и санкции

Приказ министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, опубликованный на официальном ресурсе, устанавливает конкретные размеры компенсации за незаконную вырубку или повреждение растений.

Теперь спиливание дерева без разрешения — будь то на даче, во дворе или в лесу — квалифицируется как правонарушение, и за него последует штраф. Причём сумма взыскания зависит от породы и возраста дерева.

Размеры штрафов рассчитываются в месячных расчётных показателях (МРП). На 2025 год 1 МРП составляет 3 928 тенге.

Примеры штрафов: сколько придётся заплатить

Хвойные деревья:

Сосна, ель, лиственница — от 58 980 до 176 940 тенге

Кедр — от 66 776 до 184 804 тенге

Можжевельник (арча) — от 55 048 до 173 008 тенге

Лиственные деревья:

Тополь, клён, осина, ива, вяз — от 39 320 до 157 280 тенге

Берёза, кустовой можжевельник — от 47 184 до 165 144 тенге

Фруктовые и ореховые деревья:

Грецкий орех, фисташка — от 196 600 до 314 560 тенге

Абрикос, слива, яблоня лесная, черёмуха — от 39 320 до 157 280 тенге

Кустарники:

Облепиха, жёлтая акация, кустовая ива и др. — от 35 388 до 153 348 тенге

Штрафы — за каждое дерево

Важно понимать: штраф начисляется за каждое повреждённое или срубленное дерево/куст. Причём учитывается не только порода, но и возраст растения. Чем оно старше — тем выше компенсация. В ряде случаев сумма взыскания может превышать 300 тысяч тенге за одно дерево.

Наказание предусмотрено и за косвенное уничтожение зелёных насаждений — например:

при повреждении корней в ходе строительства,

при химическом воздействии на почву,

при парковке автомобилей с последующим отмиранием растений.

Даже если дерево не спилено, но оно погибло по вине человека, это считается нарушением.

Что делать, если стали свидетелем незаконной вырубки

Гражданам рекомендуют не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки предпринимать следующие действия:

Сообщить в акимат района;

Обратиться в природоохранную полицию ;

Подать жалобу через портал egov.kz или использовать экологические онлайн-сервисы, действующие в регионах.

Новые штрафные меры направлены на формирование культуры бережного отношения к природе и ужесточение ответственности за экологические правонарушения. Законодатель надеется, что такие меры помогут остановить массовую потерю зелёных насаждений в стране.