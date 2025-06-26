18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.26
602.13
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.06.2025, 19:14

С 5 июля в Казахстане вводится новый штраф за уничтожение деревьев — до 300 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 429

С 5 июля 2025 года в Казахстане начнут действовать новые, более строгие правила, касающиеся вырубки деревьев и кустарников. За незаконное уничтожение зелёных насаждений теперь придётся заплатить внушительный штраф — вплоть до нескольких сотен тысяч тенге. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Почему это важно

По оценкам экологов, ежегодно в стране гибнут тысячи деревьев — от пожаров, строительных работ и небрежной очистки территорий. При этом восстановление зелёных зон требует долгого времени и значительных ресурсов. Введение новых штрафов — не просто административная мера, а сигнал обществу: каждое дерево имеет ценность для окружающей среды и требует защиты.

Новые правила и санкции

Приказ министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, опубликованный на официальном ресурсе, устанавливает конкретные размеры компенсации за незаконную вырубку или повреждение растений.

Теперь спиливание дерева без разрешения — будь то на даче, во дворе или в лесу — квалифицируется как правонарушение, и за него последует штраф. Причём сумма взыскания зависит от породы и возраста дерева.

Размеры штрафов рассчитываются в месячных расчётных показателях (МРП). На 2025 год 1 МРП составляет 3 928 тенге.

Примеры штрафов: сколько придётся заплатить

Хвойные деревья:

  • Сосна, ель, лиственница — от 58 980 до 176 940 тенге

  • Кедр — от 66 776 до 184 804 тенге

  • Можжевельник (арча) — от 55 048 до 173 008 тенге

Лиственные деревья:

  • Тополь, клён, осина, ива, вяз — от 39 320 до 157 280 тенге

  • Берёза, кустовой можжевельник — от 47 184 до 165 144 тенге

Фруктовые и ореховые деревья:

  • Грецкий орех, фисташка — от 196 600 до 314 560 тенге

  • Абрикос, слива, яблоня лесная, черёмуха — от 39 320 до 157 280 тенге

Кустарники:

  • Облепиха, жёлтая акация, кустовая ива и др. — от 35 388 до 153 348 тенге

Штрафы — за каждое дерево

Важно понимать: штраф начисляется за каждое повреждённое или срубленное дерево/куст. Причём учитывается не только порода, но и возраст растения. Чем оно старше — тем выше компенсация. В ряде случаев сумма взыскания может превышать 300 тысяч тенге за одно дерево.

Наказание предусмотрено и за косвенное уничтожение зелёных насаждений — например:

  • при повреждении корней в ходе строительства,

  • при химическом воздействии на почву,

  • при парковке автомобилей с последующим отмиранием растений.

Даже если дерево не спилено, но оно погибло по вине человека, это считается нарушением.

Что делать, если стали свидетелем незаконной вырубки

Гражданам рекомендуют не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки предпринимать следующие действия:

  • Сообщить в акимат района;

  • Обратиться в природоохранную полицию;

  • Подать жалобу через портал egov.kz или использовать экологические онлайн-сервисы, действующие в регионах.

Новые штрафные меры направлены на формирование культуры бережного отношения к природе и ужесточение ответственности за экологические правонарушения. Законодатель надеется, что такие меры помогут остановить массовую потерю зелёных насаждений в стране.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…