Циклон ударит первым по западу Казахстана: ожидаются ливни, ветер и град

С 26 по 28 июня 2025 года на территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в РГП «Казгидромет», на страну надвигается новый северо-западный циклон, который спровоцирует нестабильную метеообстановку, сообщает Lada.kz.

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Дожди, грозы и шквалистый ветер

По данным синоптиков, влияние циклона затронет значительную часть республики. Ожидаются:

дожди и грозы ;

порывистый ветер ;

сильные осадки с градом и шквальные явления — преимущественно в западных, северо-западных, восточных и центральных регионах страны.

Температурный фон останется стабильным

Несмотря на неблагоприятные осадки, существенных перепадов температуры воздуха в ближайшие дни не предвидится. Согласно прогнозу:

на западе, севере и востоке Казахстана дневные температуры составят от +18 до +28°C ;

на юге и юго-востоке будет жарче — от +28 до +38°C.

Метеорологи призывают граждан соблюдать осторожность, особенно в периоды гроз и шквалов, а также следить за официальной информацией о погодных условиях в своем регионе.