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25.06.2025, 20:17

Циклон ударит первым по западу Казахстана: ожидаются ливни, ветер и град

Новости Казахстана 0 515

С 26 по 28 июня 2025 года на территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в РГП «Казгидромет», на страну надвигается новый северо-западный циклон, который спровоцирует нестабильную метеообстановку, сообщает Lada.kz. 

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Дожди, грозы и шквалистый ветер

По данным синоптиков, влияние циклона затронет значительную часть республики. Ожидаются:

  • дожди и грозы;

  • порывистый ветер;

  • сильные осадки с градом и шквальные явления — преимущественно в западных, северо-западных, восточных и центральных регионах страны.

Температурный фон останется стабильным

Несмотря на неблагоприятные осадки, существенных перепадов температуры воздуха в ближайшие дни не предвидится. Согласно прогнозу:

  • на западе, севере и востоке Казахстана дневные температуры составят от +18 до +28°C;

  • на юге и юго-востоке будет жарче — от +28 до +38°C.

Метеорологи призывают граждан соблюдать осторожность, особенно в периоды гроз и шквалов, а также следить за официальной информацией о погодных условиях в своем регионе.

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