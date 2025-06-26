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25.06.2025, 20:31

Штраф в 37 миллиардов на 3700 лет: Верховный суд вмешался в дело предпринимателя из Атырау

Новости Казахстана 0 452

Верховный суд Казахстана пересмотрел резонансное дело о штрафе в размере почти 37,5 миллиарда тенге, наложенном на предпринимателя из Атырау за нарушение экологического законодательства. Решение суда первой инстанции частично признано необоснованным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Суть конфликта

Административное дело рассматривалось по иску товарищества с ограниченной ответственностью Oxygenator, подавшего жалобу на предписание департамента экологии Атырауской области. Согласно выданному предписанию, компания обвинялась в нарушении экологических требований, за что была оштрафована на сумму 37 495 296 527 тенге.

Основанием для санкций стало выявленное нарушение норм Экологического кодекса, касающихся утилизации отходов. Ранее местный суд признал компанию виновной по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях — "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

Позиция Верховного суда

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда пришла к выводу, что не все пункты предписания соответствуют фактическим обстоятельствам. В частности, были выявлены ошибки в выводах нижестоящих судебных инстанций, на основании которых и был вынесен первоначальный вердикт.

При этом в Верховном суде согласились с тем, что компания действительно нарушила два положения Экологического кодекса — в части нормирования лимитов по накоплению отходов и отсутствия программы по их управлению. В связи с этим жалоба Oxygenator была удовлетворена частично.

Также коллегия указала, что постановление о привлечении предприятия к административной ответственности подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Что известно о предпринимателе

Фигурантом дела является 42-летний Мурат Ниязов, владелец малого предприятия, занимающегося утилизацией нефтяных отходов. Суд установил, что компания собирала опасные отходы без необходимого разрешения, что и послужило основанием для штрафа.

Ранее предприниматель заявлял, что сумма взыскания для него непосильна. По его словам, он способен выплачивать не более 10 миллионов тенге в год, а значит, на полное погашение штрафа ему потребуется 3700 лет.

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