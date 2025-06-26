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25.06.2025, 21:37

Казахстанцы стали массово получать уведомления от налоговой: в чем причина?

Новости Казахстана 0 816

В последние две недели казахстанцы начали получать многочисленные уведомления от Комитета государственных доходов (КГД). Об этом сообщила аудитор и налоговый консультант Рабиям Серикбаева в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В чем суть уведомлений

Речь идет о двух типах налоговой сверки, запущенных КГД:

Первая волна — запуск HJ5

КГД начал сопоставлять данные, указанные налогоплательщиками в отчетности, с информацией из сторонних источников. В результате многие граждане получили уведомления о якобы заниженных доходах.

Однако, по словам Серикбаевой, во многих случаях это оказалось результатом технического сбоя. Комитет признал ошибку и отозвал большую часть уведомлений. Тем не менее, ситуация вызвала обеспокоенность у налогоплательщиков.

Вторая волна — запуск KH7

Еще один тип проверки касается вычетов за оказанные услуги и выполненные работы. КГД проводит сверку данных, указанных в декларации, с электронными счетами-фактурами (ЭСФ) и сведениями об иностранных поставщиках.

  • Если обнаружены крупные расхождения — налогоплательщику направляется официальное уведомление.

  • Если отклонения незначительные — приходит лишь извещение.

Что делать налогоплательщику

Как объясняет эксперт, подобные уведомления — часть стандартной процедуры налоговой сверки. В ответ на них достаточно предоставить пояснение и обоснование расхождений.

Частые случаи, при которых данные могут не совпадать:

  • вычеты по финансовым услугам, для которых ЭСФ не предусмотрены;

  • использование бумажных счетов-фактур вместо электронных.

Проблемы с прозрачностью

Особое внимание Серикбаева уделяет непрозрачности уведомлений. Она отмечает, что в документах часто указываются лишь итоговые суммы, без разъяснений, формул или указания источников данных. Чтобы получить расшифровку, гражданам приходится обращаться в территориальные управления госдоходов, где, по словам эксперта, далеко не всегда готовы предоставить необходимую информацию.

Серикбаева задается логичным вопросом: как налогоплательщик может исправить нарушение, если ему не объясняют, в чем оно заключается?

Вывод

Массовая рассылка уведомлений КГД стала тревожным сигналом для многих казахстанцев. Несмотря на то, что часть извещений уже признана ошибочной, налогоплательщики требуют от ведомства большей прозрачности и четкости в коммуникации.

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