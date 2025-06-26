Казахстанцы стали массово получать уведомления от налоговой: в чем причина?

В последние две недели казахстанцы начали получать многочисленные уведомления от Комитета государственных доходов (КГД). Об этом сообщила аудитор и налоговый консультант Рабиям Серикбаева в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz.
Речь идет о двух типах налоговой сверки, запущенных КГД:
КГД начал сопоставлять данные, указанные налогоплательщиками в отчетности, с информацией из сторонних источников. В результате многие граждане получили уведомления о якобы заниженных доходах.
Однако, по словам Серикбаевой, во многих случаях это оказалось результатом технического сбоя. Комитет признал ошибку и отозвал большую часть уведомлений. Тем не менее, ситуация вызвала обеспокоенность у налогоплательщиков.
Еще один тип проверки касается вычетов за оказанные услуги и выполненные работы. КГД проводит сверку данных, указанных в декларации, с электронными счетами-фактурами (ЭСФ) и сведениями об иностранных поставщиках.
Если обнаружены крупные расхождения — налогоплательщику направляется официальное уведомление.
Если отклонения незначительные — приходит лишь извещение.
Как объясняет эксперт, подобные уведомления — часть стандартной процедуры налоговой сверки. В ответ на них достаточно предоставить пояснение и обоснование расхождений.
Частые случаи, при которых данные могут не совпадать:
вычеты по финансовым услугам, для которых ЭСФ не предусмотрены;
использование бумажных счетов-фактур вместо электронных.
Особое внимание Серикбаева уделяет непрозрачности уведомлений. Она отмечает, что в документах часто указываются лишь итоговые суммы, без разъяснений, формул или указания источников данных. Чтобы получить расшифровку, гражданам приходится обращаться в территориальные управления госдоходов, где, по словам эксперта, далеко не всегда готовы предоставить необходимую информацию.
Серикбаева задается логичным вопросом: как налогоплательщик может исправить нарушение, если ему не объясняют, в чем оно заключается?
Массовая рассылка уведомлений КГД стала тревожным сигналом для многих казахстанцев. Несмотря на то, что часть извещений уже признана ошибочной, налогоплательщики требуют от ведомства большей прозрачности и четкости в коммуникации.
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