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26.06.2025, 06:35

Двое казахстанцев арестованы в Индонезии: им грозит смертная казнь

Новости Казахстана 0 2 488

Дипломатические службы Казахстана подтвердили информацию о задержании двух граждан республики на территории Индонезии. По данным местных властей, им инкриминируется преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Официальная позиция МИД Казахстана

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, казахстанские граждане были задержаны на территории Индонезии по подозрению в уголовном правонарушении, связанном с наркотиками. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование, и, согласно местному законодательству, подробности не разглашаются.

«Посольство Казахстана в Джакарте находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Индонезии, а также с родственниками задержанных. Ситуация находится под контролем казахстанской стороны», — уточнили в МИД РК.

Обстоятельства задержания на Бали

Согласно публикациям индонезийских СМИ, инцидент произошел на острове Бали — одном из самых популярных туристических направлений в стране. Вместе с двумя гражданами Казахстана был также арестован гражданин США. Все трое подозреваются в причастности к преступлениям, связанным с наркотиками.

Казахстанцы были задержаны еще в апреле 2025 года. При обыске у них было обнаружено около 49 граммов кристаллического метамфетамина. Индонезийские следственные органы полагают, что задержанные занимались распространением запрещённого вещества.

Жесткое антинаркотическое законодательство Индонезии

Индонезия известна своей одной из самых суровых в мире антинаркотических политик. За хранение и распространение наркотиков в стране предусмотрены крайне жесткие наказания — вплоть до смертной казни через расстрел. При этом особые меры применяются в случаях, когда речь идет о значительных объемах.

Согласно действующему законодательству:

  • За хранение более 1 кг необработанных наркотиков, например, марихуаны, предусмотрено пожизненное заключение или смертная казнь.

  • За хранение свыше 5 граммов обработанных наркотиков, таких как героин, кокаин или метамфетамин, может быть вынесен аналогичный приговор.

Таким образом, учитывая объем обнаруженного вещества, казахстанцам может грозить максимальное наказание.

Ситуация остается под контролем

Казахстанские дипломаты продолжают следить за развитием дела. Пока что власти Индонезии не разглашают деталей следствия, однако известно, что дело находится на стадии досудебного расследования. От итогов работы правоохранительных органов и суда будет зависеть дальнейшая судьба задержанных.

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