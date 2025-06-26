Казахский язык станет обязательным: Минкультуры ужесточает правила

В Казахстане обсуждается инициатива, направленная на повышение доли казахоязычного контента в теле- и радиовещании. Министерство культуры и информации РК подготовило проект изменений, предусматривающих административную ответственность для тех вещателей, которые не соблюдают языковую норму, установленную законом, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

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Закон требует, но ответственности нет

В Казахстане телеканалы и радиостанции обязаны соблюдать нормы по объему контента на государственном языке — казахском. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 5 закона «О масс-медиа». Однако на практике, как отмечается в консультативном документе Министерства культуры и информации РК, действующее законодательство не содержит санкций за нарушение этих требований.

Речь идет о том, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отсутствует норма, устанавливающая ответственность за несоблюдение минимального еженедельного объема теле- и радиопрограмм на государственном языке. В результате у государства нет эффективного механизма принуждения вещателей к выполнению языковых квот.

Минкультуры и информации Казахстана предложило штрафовать теле- и радиоканалы, если их контент на казахском языке занимает меньше 55% от эфирного времени в неделю.

Еще предложили штрафовать за большое количество рекламы на ТВ и радио: она не должна превышать 20% от общего вещания.

Опыт Канады — как пример для Казахстана

Авторы инициативы предлагают взять на вооружение опыт Канады в защите и продвижении официальных языков — английского и французского. В этой стране языковая политика в сфере масс-медиа регулируется двумя ключевыми законами:

Законом об официальных языках (Official Languages Act, OLA)

Законом о радиовещании (Broadcasting Act)

Оба нормативных акта предусматривают административную ответственность за несоблюдение языковых норм. Министерство культуры считает, что подобная практика может быть адаптирована и в Казахстане для стимулирования производства контента на казахском языке.

Государственный язык и языковая политика Казахстана

Согласно Конституции Республики Казахстан, государственным языком является казахский. При этом русский язык официально используется в государственных органах и органах местного самоуправления наравне с казахским. Русский также широко представлен в медиапространстве, системе образования и повседневной жизни граждан.

Основной закон страны гарантирует создание условий для развития всех языков, используемых в Казахстане, и запрещает дискриминацию по языковому признаку.

Позиция президента: никакого давления, только развитие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что язык не должен становиться инструментом давления. В апреле, на сессии Ассамблеи народа Казахстана, он заявил, что никто не имеет права навязывать гражданам, на каком языке им говорить — как в личном общении, так и в публичной сфере. Он также предупредил, что любые провокации, направленные на разжигание розни по языковому признаку, будут жестко пресекаться.

В то же время глава государства отметил позитивную динамику: около 80% выпускников сдают итоговое тестирование на казахском языке, а более 70% первоклассников в новом учебном году начнут обучение на государственном языке.

Русский язык — не вне закона

Несмотря на акцент на развитие казахского языка, власти подчеркивают важность сохранения и поддержки русского языка как части культурного и образовательного пространства страны. В 2022 году Токаев выступил инициатором создания Международной организации по русскому языку. Соответствующий договор был подписан в 2023 году в Бишкеке на саммите СНГ.