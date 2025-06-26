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26.06.2025, 07:39

Легализации не будет - «серые» авто под запретом: казахстанцам оставили только два выхода

Новости Казахстана 0 1 361

Возможности легализации иностранных автомобилей в Казахстане практически исчерпаны, предупреждают специалисты. Для тех, кто не успел оформить машину до 1 сентября 2022 года, остаются лишь два варианта: вывоз за границу или продажа на запчасти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое «серые» авто и почему их нельзя легализовать

В 2022 году в Казахстане действовала упрощённая процедура легализации автомобилей с иностранными номерами. По этой программе граждане могли поставить транспорт на учёт за 200 тысяч тенге, если он был ввезён до 1 сентября 2022 года. Однако многие владельцы не успели воспользоваться возможностью — теперь их машины находятся вне правового поля.

Как заявили в пресс-службе МВД, регистрация таких автомобилей в настоящее время невозможна:

«Вопрос легализации автомобилей с иностранными номерными знаками, ввезённых на территорию Казахстана после 1 сентября 2022 года, не рассматривается».

Таким образом, закон не предусматривает никаких исключений: ни для тех, кто не успел зарегистрировать машину вовремя, ни для тех, кто приобрёл её позже.

Риски эксплуатации авто с иностранными номерами

Продолжение использования «серых» авто чревато серьёзными последствиями. Согласно данным МВД, владельцы таких машин могут столкнуться с рядом санкций:

  • Штрафы:
    При первом нарушении — штраф в размере 10 МРП (примерно 39 320 тенге).
    При повторном нарушении в течение года — штраф в 20 МРП (78 640 тенге) или лишение водительских прав на один год.

  • Конфискация автомобиля:
    Если срок временного ввоза автомобиля в страну (не более одного года) истёк, транспорт могут эвакуировать на штрафстоянку.

  • Юридическая незащищенность:
    По словам автоэксперта Алексея Алексеева, существует риск, что машина, ввезённая по доверенности, может быть объявлена в угон. Это особенно вероятно, если фактический владелец находится за границей и решит отозвать документы.

Какие выходы остаются у владельцев

Эксперты указывают, что для владельцев «серых» автомобилей сегодня остаются всего два легальных способа решения проблемы:

  1. Возврат автомобиля в страну исходного учета и его продажа
    К примеру, если машина имеет российские номера, её можно переправить обратно в Россию и продать там. Это потребует времени, затрат на транспортировку и оформления, но остаётся законным выходом.

  2. Продажа авто на запчасти в стране его регистрации
    Второй путь — разобрать автомобиль и реализовать по частям. Однако, как подчёркивает Алексеев, этот вариант крайне невыгоден, так как вырученная сумма значительно ниже рыночной стоимости автомобиля в сборе.

Стоит ли надеяться на новую легализацию?

Некоторые владельцы продолжают надеяться, что государство вновь запустит программу легализации. Однако автоэксперты не разделяют этот оптимизм. По словам Алексеева, сроки уже продлевались ранее, и в нынешних условиях ожидать нового послабления не приходится.

Резюме

Для владельцев «серых» автомобилей, не легализованных до 1 сентября 2022 года, законных путей регистрации больше нет. Продолжение эксплуатации — это риск штрафов, эвакуации и даже уголовных последствий.

Два возможных варианта действий:

  • Перегнать авто за границу и продать;

  • Разобрать на запчасти и частично компенсировать затраты.

Любой из этих вариантов сопряжён с убытками, однако, по мнению специалистов, они лучше, чем штрафы и лишение водительских прав.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Для владельцев «серых» автомобилей, не легализованных до 1 сентября 2022 года, законных путей регистрации больше нет. А вот и есть, просто эксплуатировать её в Актау и Атырау т.к это два региона которым не официально Ак Орда дала на это "зелёный" во избежании бунта!
26.06.2025, 04:41
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ещё есть третий путь, это оплатить все хотелки чиновников (растаможку, утиль, первоначалку, всякого рода сборы) и поставить на учёт.
26.06.2025, 03:15
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