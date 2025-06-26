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26.06.2025, 09:29

Не поверил глазам: российский турист удивился ценам и кухне в столовой аэропорта Астаны

Новости Казахстана 0 2 616

Путешественник из России поделился неожиданно приятными впечатлениями от обеда в столовой аэропорта столицы Казахстана. Его поразили не только демократичные цены, но и вкус национальных блюд, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Простой обед — с казахским акцентом

Как рассказал автор на своем Дзен-канале, он решил перекусить в одном из заведений общепита в аэропорту Астаны. Меню оказалось достаточно разнообразным: наряду с привычными блюдами, которые можно встретить в российских столовых, предлагались и традиционные казахские угощения.

Турист остановил выбор на куырдаке — одном из самых популярных блюд местной кухни. Первые блюда, такие как мампар и нарын, к моменту его визита уже разобрали, что он связал с высокой проходимостью заведения. К мясному блюду он также заказал чай.

Что такое куырдак

Куырдак — традиционное блюдо казахской кухни, уступающее по популярности разве что бешбармаку. Его готовят из нарезанного крупными кусками картофеля и субпродуктов — печени, сердца, легких барана или коровы. Ингредиенты долго тушатся вместе, создавая насыщенный вкус и аромат.

Путешественник отметил, что существует два варианта куырдака — с преобладанием либо мяса, либо картофеля. Ему подали второй вариант — с большим количеством картофеля, однако блюдо оказалось на удивление сытным и вкусным.

Сколько стоит обед в столовой аэропорта

По словам туриста, весь заказ обошёлся ему в 1500 тенге, что на момент посещения составляло примерно 300 российских рублей. При этом он признался, что ожидал гораздо более высоких цен.

Примеры других цен в меню:

  • Манты (4 штуки) — около 280 рублей;

  • Плов — 180 рублей за порцию;

  • Макароны с гуляшом — 195 рублей;

  • Рис с котлетой — 210 рублей;

  • Гречка с куриной отбивной — 260 рублей (из них 200 — сама отбивная).

«Ожидание не совпало с реальностью»

Путешественник признался, что был приятно удивлён не только качеством блюд, но и уровнем цен. По его словам, для аэропортовой столовой — особенно в столице — такая ценовая политика оказалась неожиданной. Ожидая стандартных «завышенных» расценок, он получил вкусный и сытный обед по весьма доступной стоимости.

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