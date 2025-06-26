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26.06.2025, 10:04

"Я вообще не выезжала": почему казахстанцы получают абсурдные штрафы за нарушение ПДД

Новости Казахстана 0 10 526

Жители Казахстана продолжают сталкиваться с ситуациями, когда получают уведомления о нарушении правил дорожного движения, которых в действительности не совершали. Причиной таких инцидентов чаще всего становятся сбои в работе автоматизированных систем фиксации, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Пример с водителем: штраф за нарушение, которого не было

Жительница Казахстана Айша Кошеман рассказала журналистам, что получила штраф за превышение скорости на трассе. Однако в указанный день она вообще не садилась за руль. Убедившись, что это ошибка, женщина подала заявление через электронный сервис eOtinish.

«Я увидела этот штраф, но так как в этот день в город не выезжала, обратилась с заявлением через eOtinish, и мне аннулировали штраф, я ничего не платила», – рассказала она.

Айше удалось решить проблему без лишних трудностей. Но, как показывает практика, многие казахстанцы оплачивают штрафы, не проверяя их обоснованность. Тем временем, автоматические камеры, фиксирующие нарушения, не застрахованы от технических сбоев.

Почему происходят ошибки: мнение эксперта

По словам президента Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсена Шакуова, ошибки могут возникать из-за неправильного распознавания номерных знаков. Причины – погодные условия, блики от солнца, загрязнение объективов камер и технические ограничения самих систем.

«Электроника распознает только точные контуры и символы. Если есть искажения – будь то свет, грязь или иной фактор – камера может ошибиться. Даже если автомобиль не тот, система зафиксирует то, что “увидела”, и автоматически сформирует штраф», – пояснил Шакуов.

Что говорит МВД: умысла нет, но действовать нужно

В Министерстве внутренних дел утверждают, что ошибочные штрафы не являются результатом чьего-либо умысла. Все подобные случаи подлежат правовому разрешению.

«В случае возникновения спорных вопросов по правонарушениям, зафиксированным техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, гражданам необходимо обращаться в территориальное подразделение административной практики департамента полиции по месту жительства», – сообщили в пресс-службе МВД.

Как проверить штраф и подать жалобу

Для получения подробной информации о нарушении и доказательствах можно воспользоваться сервисом Qamqor. На платформе доступны:

  • фото- и видеоматериалы с камер;

  • точная дата и время фиксации;

  • возможность подать обращение и получить официальный ответ.

Ошибочные штрафы могут быть отменены, но процедура требует времени и внимательности со стороны граждан.

Общая статистика: миллиарды тенге за нарушения

Согласно официальным данным, в 2024 году казахстанцы оплатили штрафов почти на 140 миллиардов тенге. В этой сумме, вероятно, есть и те, что были выписаны ошибочно.

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