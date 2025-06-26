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26.06.2025, 11:35

Масштабы бедности в Казахстане шокируют: каждый двадцатый живет за чертой

Новости Казахстана 0 733

По официальным данным, почти миллион казахстанцев продолжают существовать ниже черты бедности — несмотря на незначительное снижение показателей по сравнению с прошлым годом, сообщает Lada.kz. 

фото: np.kz
фото: np.kz

Согласно информации, опубликованной Бюро национальной статистики (БНС), в первом квартале 2025 года 4,5% населения Казахстана проживает ниже прожиточного минимума. В числовом выражении это около 924 тысяч человек. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года бедных было 928 тысяч. Таким образом, разница составила лишь 4 тысячи человек, что практически не влияет на общую картину.

Где бедность ощущается острее

Наибольшая доля населения, живущего за чертой бедности, зафиксирована в следующих регионах:

  • Туркестанская область — 8,1%

  • Абайская область — 7,3%

  • Жетысуская область — 6,9%

Наименьший уровень бедности отмечен в индустриально развитых и урбанизированных регионах:

  • Астана — 2,1%

  • Карагандинская область — 2,6%

Эксперты подчеркивают: в городских и промышленно развитых регионах условия жизни существенно лучше — здесь выше уровень занятости, стабильнее инфраструктура и проще доступ к услугам и образованию.

Рост числа граждан в условиях крайней нужды

Отдельное внимание в отчете уделено тем, чей доход ниже стоимости потребительской корзины — это уровень крайней бедности, при котором не хватает средств даже на базовые продукты и услуги. Таких граждан в Казахстане насчитывается 16,5 тысячи человек, что на 1 182 больше, чем год назад.

Село и город: неравенство продолжается

Показатели бедности среди сельского и городского населения различаются почти вдвое:

  • Сельское население: 6,5% за чертой бедности

  • Городское население: 3,4%

Кроме того, доходы городских жителей, направляемые на потребление, в среднем на 30% выше, чем у сельчан. Это объясняется лучшим доступом к рынку труда, образовательным учреждениям и социальным услугам.

Региональные различия по уровню потребления:

  • Карагандинская и Павлодарская области — доходы превышают прожиточный минимум в 2,6 раза

  • Астана и Алматы — в 2,4 раза

  • Туркестанская и Мангистауская области — только в 1,5 раза

Кто чаще всего оказывается за чертой бедности

Основную категорию малоимущего населения составляют многодетные семьи:

  • 85% бедных — это семьи с пятью и более детьми

  • 10% — семьи из четырех человек

Подобные домохозяйства сталкиваются с высокой нагрузкой на бюджет, особенно в условиях слабого развития региональной занятости и социальной инфраструктуры.

«Бедность в Казахстане — это не временное явление, а устойчивая структурная проблема. Она не исчезает сама собой, и справиться с ней одними лишь социальными выплатами невозможно», — отмечают эксперты.

Возможные меры по снижению бедности

Аналитики предлагают ряд системных шагов, направленных на реальное улучшение ситуации:

  • Развитие несырьевого сектора экономики и создание рабочих мест, особенно в сельской местности

  • Развитие логистической и социальной инфраструктуры

  • Расширение доступа к качественному образованию

  • Повышение эффективности и производительности занятости

  • Поддержка многодетных семей через доступные социальные услуги и адресную помощь

Ранее с критикой действующей экономической политики Казахстана выступил известный экономист Айдархан Кусаинов, указав на несостоятельность текущей модели роста в борьбе с бедностью.

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