Масштабы бедности в Казахстане шокируют: каждый двадцатый живет за чертой

По официальным данным, почти миллион казахстанцев продолжают существовать ниже черты бедности — несмотря на незначительное снижение показателей по сравнению с прошлым годом, сообщает Lada.kz.
Согласно информации, опубликованной Бюро национальной статистики (БНС), в первом квартале 2025 года 4,5% населения Казахстана проживает ниже прожиточного минимума. В числовом выражении это около 924 тысяч человек. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года бедных было 928 тысяч. Таким образом, разница составила лишь 4 тысячи человек, что практически не влияет на общую картину.
Наибольшая доля населения, живущего за чертой бедности, зафиксирована в следующих регионах:
Туркестанская область — 8,1%
Абайская область — 7,3%
Жетысуская область — 6,9%
Наименьший уровень бедности отмечен в индустриально развитых и урбанизированных регионах:
Астана — 2,1%
Карагандинская область — 2,6%
Эксперты подчеркивают: в городских и промышленно развитых регионах условия жизни существенно лучше — здесь выше уровень занятости, стабильнее инфраструктура и проще доступ к услугам и образованию.
Отдельное внимание в отчете уделено тем, чей доход ниже стоимости потребительской корзины — это уровень крайней бедности, при котором не хватает средств даже на базовые продукты и услуги. Таких граждан в Казахстане насчитывается 16,5 тысячи человек, что на 1 182 больше, чем год назад.
Показатели бедности среди сельского и городского населения различаются почти вдвое:
Сельское население: 6,5% за чертой бедности
Городское население: 3,4%
Кроме того, доходы городских жителей, направляемые на потребление, в среднем на 30% выше, чем у сельчан. Это объясняется лучшим доступом к рынку труда, образовательным учреждениям и социальным услугам.
Карагандинская и Павлодарская области — доходы превышают прожиточный минимум в 2,6 раза
Астана и Алматы — в 2,4 раза
Туркестанская и Мангистауская области — только в 1,5 раза
Основную категорию малоимущего населения составляют многодетные семьи:
85% бедных — это семьи с пятью и более детьми
10% — семьи из четырех человек
Подобные домохозяйства сталкиваются с высокой нагрузкой на бюджет, особенно в условиях слабого развития региональной занятости и социальной инфраструктуры.
«Бедность в Казахстане — это не временное явление, а устойчивая структурная проблема. Она не исчезает сама собой, и справиться с ней одними лишь социальными выплатами невозможно», — отмечают эксперты.
Аналитики предлагают ряд системных шагов, направленных на реальное улучшение ситуации:
Развитие несырьевого сектора экономики и создание рабочих мест, особенно в сельской местности
Развитие логистической и социальной инфраструктуры
Расширение доступа к качественному образованию
Повышение эффективности и производительности занятости
Поддержка многодетных семей через доступные социальные услуги и адресную помощь
Ранее с критикой действующей экономической политики Казахстана выступил известный экономист Айдархан Кусаинов, указав на несостоятельность текущей модели роста в борьбе с бедностью.
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