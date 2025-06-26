На севере Казахстана прогремел мощный взрыв — пострадали рабочие (видео)

В Северо-Казахстанской области произошел серьезный инцидент — на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар, сопровождавшийся взрывом. По официальным данным, пострадали девять человек, восемь из них были госпитализированы, сообщает Lada.kz.

Фото: qaz-media.kz

Подробности происшествия

Инцидент произошел 25 июня 2025 года в селе Ильичевка Тайыншинского района. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, сообщение о пожаре поступило в 16:17 в дежурную часть местного отдела полиции.

«По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия, после чего загорелся газовоз марки Volvo», — уточнили в ведомстве.

Реакция экстренных служб

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, сотрудники полиции и другие экстренные службы. Им удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение.

Правовая оценка инцидента

В настоящее время материалы, собранные по факту происшествия, переданы в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района. Там будет принято процессуальное решение.