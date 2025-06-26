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26.06.2025, 12:39

От любви до суда: в Казахстане ужесточают меры против тех, кто «мешает жить» другим

Новости Казахстана 0 1 292

В Уголовный кодекс Казахстана планируется внести новую статью, предусматривающую наказание за сталкинг — навязчивое и пугающее преследование. Об этом стало известно на пленарном заседании Сената, где рассматривался законопроект об оптимизации уголовного законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Inages
фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Inages

Что такое сталкинг

Сталкинг (от англ. stalking — преследование) — это форма агрессивного и навязчивого поведения, при котором один человек систематически преследует другого, наблюдает за ним, вмешивается в его жизнь через телефонные звонки, социальные сети, слежку или физическое присутствие. Такое поведение вызывает у жертвы тревогу, страх, психологический дискомфорт, а порой и ощущение угрозы жизни.

Инициатива Сената: выделить сталкинг в отдельную статью

В рамках обсуждаемого законопроекта сенатор Сакен Арубаев поднял вопрос о необходимости закрепления ответственности за сталкинг в отдельной статье. Он поинтересовался у заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, насколько оправдано такое решение и какие меры будут приняты для исключения злоупотреблений со стороны следственных органов.

«В Уголовный кодекс предлагается ввести статью 115-1, устанавливающую ответственность за сталкинг — навязчивое преследование, вызывающее у другого человека чувство страха и тревоги. Некоторые аспекты уже регулируются, но нужно ли выносить это в отдельную норму?» — задал вопрос сенатор.

Ответ Генпрокуратуры: меры необходимы для предотвращения более тяжких преступлений

Асет Чиндалиев подтвердил, что новая статья действительно разрабатывается. По его словам, цель — пресечь опасное поведение на ранней стадии:

«Сталкинг — это когда один человек мешает жить другому: звонит, следит, появляется рядом без разрешения. Мы считаем, что такая норма позволит предотвратить более серьезные преступления, которые нередко начинаются с навязчивого преследования», — отметил он.

Ответственность и наказание

Сталкинг будет наказываться штрафом либо арестом сроком до 90 суток. Это наказание будет применяться при подтверждении фактов преследования, создающего угрозу психоэмоциональному состоянию жертвы.

Если вслед за сталкингом последует тяжкий вред здоровью, то действия преступника будут квалифицироваться по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статью о причинении вреда здоровью (например, статью 106 УК РК).

Контроль за следствием — в приоритете

Замгенпрокурора заверил, что следственные действия по делам о сталкинге будут тщательно контролироваться:

«Следователь будет действовать под наблюдением прокурора и суда. Кроме того, предусмотрен ведомственный контроль, чтобы исключить злоупотребления статьей», — подчеркнул Чиндалиев.

Законотворцы рассчитывают на действенный эффект

Спикер Сената Маулен Ашимбаев уточнил детали будущего наказания, отметив, что речь идет о штрафе или кратковременном аресте. При этом депутаты уверены, что введение этой нормы поможет защитить граждан от скрытых, но потенциально опасных форм насилия.

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