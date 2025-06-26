Девальвация тенге без паники - Bank of America назвал курс на ближайшие годы

Американский финансовый гигант Bank of America (BofA) представил свежий прогноз по курсу тенге, рассчитанный до конца 2027 года. Прогноз обещает умеренное ослабление национальной валюты Казахстана, которое контрастирует с более пессимистичными ожиданиями участников форвардного рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Прогноз: 530 тенге за доллар к концу 2027 года

Согласно базовому сценарию Bank of America, курс доллара к тенге достигнет 530 тенге за доллар США к последнему кварталу 2027 года. Это означает девальвацию примерно на 2,9% по сравнению с текущими значениями — в июне 2025 года доллар торгуется в диапазоне 510–523 тенге, при среднемесячном курсе в 514 тенге.

Экономист Эльдар Шамсутдинов называет этот прогноз «осторожным оптимизмом» и отмечает, что столь мягкое ослабление возможно только при условии сохранения жесткой макроэкономической политики и сдерживания инфляции со стороны Нацбанка РК.

Альтернативные оценки: от 530 до 550 тенге

Прогноз BofA оказался более сдержанным по сравнению с другими источниками:

Нацбанк РК : по опросу аналитиков, средний курс на конец 2027 года оценивается в районе 550 тенге за доллар ;

Ассоциация финансистов Казахстана: предполагает достижение отметки 545 тенге за доллар уже к концу 2025 года.

Таким образом, консенсус-прогноз большинства экспертов указывает на диапазон 530–550 тенге за доллар в ближайшие два года.

Ключевые факторы, влияющие на курс

Цены на нефть

Ожидаемое снижение средней цены нефти Brent до 70 долларов за баррель может создать дополнительное давление на тенге, учитывая высокую зависимость экономики Казахстана от сырьевого экспорта.

Мировая экономика

Рост глобального предложения нефти и замедление темпов развития мировой экономики также будут способствовать умеренной девальвации тенге.

Денежно-кредитная политика

В 2026 году возможно снижение базовой ставки в Казахстане, что теоретически может способствовать ослаблению нацвалюты. Однако ожидаемая фискальная консолидация в начале 2026 года может привести к структурной дезинфляции и смягчению монетарной политики в более долгосрочной перспективе.

Краткосрочные риски

Сезонные выплаты дивидендов и перемены на рынке нефти и рубля могут вызывать локальные колебания, хотя они, как правило, краткосрочные.

Форвардный рынок предсказывает иное: 658 тенге за доллар

Несмотря на официальный прогноз BofA, форвардные контракты на валюту указывают на значительно более высокие риски. Согласно их расчетам, к концу 2027 года доллар может стоить 658 тенге, что означает девальвацию почти на 28%.

По словам Шамсутдинова, это говорит о том, что участники рынка закладывают премию за нестабильность, которую официальные модели, основанные на предпосылке стабильной политики, попросту не учитывают. Среди возможных рисков:

снижение нефтяных доходов;

рост бюджетного дефицита;

увеличение внешнего долга;

глобальные потрясения на рынках.

Рынок кэрри-трейда: намеки на скрытую волатильность

Еще один источник информации о настроениях инвесторов — доходность кэрри-трейда (стратегии, при которой инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок между валютами).

На горизонте 3 месяцев доходность по тенге составляет 2,05% — ниже, чем по валютам таких стран, как Египет или Нигерия;

На периоде от 9 месяцев и более — она возрастает до 5,68–7,63%.

Такая кривая доходности может указывать либо на высокий страновой риск, либо на ожидания более глубокой девальвации, чем предполагает базовый сценарий BofA.

Итоги: осторожный, но не тревожный сценарий

Прогноз Bank of America — 530 тенге за доллар к концу 2027 года — подтверждает умеренные ожидания большинства аналитиков. В случае отсутствия значительных внешнеэкономических шоков, тенге может ослабеть на 3–7% от текущих уровней.

Однако резкое расхождение с оценками форвардного рынка и поведение доходности кэрри-трейда сигнализируют: рынок пока не готов довериться сценарию стабильности — инвесторы продолжают закладывать вероятность более значительных валютных колебаний.