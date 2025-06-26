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26.06.2025, 13:54

"Оснований нет" — но разговоры идут. Что сказал Ашимбаев о проведении выборов осенью

Новости Казахстана 0 1 784

Глава сената Казахстана Маулен Ашимбаев прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях слухи о возможном проведении выборов осенью 2025 года. Его заявление прозвучало в кулуарах верхней палаты парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

"Оснований для досрочных выборов нет"

Отвечая на вопрос журналистов, Ашимбаев отметил, что не видит широкой дискуссии на эту тему и назвал подобные разговоры малочисленными и безосновательными:

"Я не могу сказать, что много таких разговоров ходит. Кто-то, может быть, и распространяет такую информацию. Но, как вы видите, оснований говорить о каких-либо досрочных выборах — таких оснований нет", — заявил спикер сената.

Парламент продолжает работу по реформам

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что парламентская деятельность ведется строго в рамках текущей законодательной повестки. По его словам, в ходе нынешней сессии сенатом были рассмотрены масштабные законопроекты, направленные на реализацию реформ, инициированных президентом страны:

"Парламент работает в соответствии с нашей законодательной повесткой — мы рассмотрели очень значимые законы, которые направлены на реализацию реформ нашего президента", — добавил он.

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