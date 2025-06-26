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26.06.2025, 15:07

Минобороны анонсировало важные перемены для призывников в Казахстане

Новости Казахстана 0 12 266

Процедура призыва на военную службу в Казахстане претерпит серьезные изменения. Об этом 26 июня сообщил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz. 

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Электронное оповещение через eGov

По словам представителя Минобороны, в ближайшем будущем повестки в бумажном виде уйдут в прошлое. Планируется внедрение системы, при которой оповещение граждан о призыве будет происходить исключительно посредством СМС-сообщений, отправленных с короткого номера 1414.

«Каждый гражданин сможет проверить достоверность полученного уведомления через свой личный кабинет на портале eGov», — пояснил Жазыкбаев.

Уход от практики «захватов с улицы»

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что с принятием соответствующего закона исчезнет практика, при которой молодых людей могли забирать в армию без предварительного уведомления, прямо с улицы. Новая система должна обеспечить большую прозрачность и предсказуемость процесса призыва.

«После вступления закона в силу не будет ситуаций, когда парней забирают с улицы. Повесток в привычном виде не станет — останется только СМС-уведомление», — отметил замминистра.

Ответственность за игнорирование СМС

Если гражданин проигнорирует уведомление, то вопрос его дальнейших действий будет рассматриваться в рамках Административного кодекса. Жазыкбаев отметил, что полномочия по этому вопросу будут у соответствующих органов, а не у Министерства обороны.

«Штрафы утверждаются не нами — этим занимаются уполномоченные органы. Мы не можем говорить о конкретных размерах штрафов», — добавил он.

Закон еще на стадии разработки

Сейчас изменения находятся на стадии рассмотрения и принятия соответствующего закона. Ожидается, что новая система позволит упростить и цифровизировать процесс призыва, сделав его более удобным и понятным для граждан.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Перед отправкой в Армию, нужно страховать молодого человека на все 100% и если произойдёт несчастный случай или мелкое повреждение, то семья получит деньги.
26.06.2025, 10:39
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