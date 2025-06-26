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26.06.2025, 16:21

Казахстанцы требуют обратно миллионы: скандалы с новостройками выходят на новый уровень

Новости Казахстана 0 910

Казахстанцы продолжают сталкиваться с серьезными проблемами при покупке жилья в новостройках. Нарушения условий договоров, строительные дефекты и задержки со сдачей объектов стали поводом для десятков жалоб. Как сообщили 26 июня в Комитете по защите прав потребителей при Министерстве торговли и интеграции, добиться возврата средств за некачественное жилье вполне реально — при надлежащей юридической поддержке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kursdela.biz
Фото: kursdela.biz

Сотни миллионов тенге — в пользу пострадавших покупателей

С начала 2025 года комитетами потребительской защиты были рассмотрены и урегулированы многочисленные споры, связанные с нарушением прав дольщиков и покупателей квартир. Только за первые пять месяцев текущего года сумма возмещений составила 86,4 млн тенге, а количество защищённых граждан — 19 человек.

Кроме того, за 2024–2025 годы в целом удалось восстановить права 52 потребителей, пострадавших в строительной сфере. Общая сумма удовлетворённых требований за этот период составила 481,2 млн тенге.

Резонансные случаи по городам

Алматы
Покупатель квартиры обратился с требованием вернуть деньги после того, как при приемке были обнаружены грубые строительные недочёты. Среди них — низкий уровень теплоизоляции, превышение допустимого уровня шума и иные дефекты. После юридического сопровождения со стороны территориального департамента потребителю вернули 25,9 млн тенге.

Шымкент
Жительница города приобрела двухкомнатную квартиру, однако объект не соответствовал условиям договора. Продавец отказался идти навстречу, не предложив ни замену, ни возврат средств. После вмешательства специалистов комитета женщине удалось вернуть 27 млн тенге.

Карагандинская область
Местный житель заключил договор на покупку квартиры с обещанием передачи объекта в течение 45 дней. Однако сроки были сорваны, а жильё оказалось непригодным для заселения. Благодаря помощи сотрудников департамента, включая досудебную работу и переговоры с застройщиком, покупателю передали готовую квартиру рыночной стоимостью 33,5 млн тенге.

Комментарий ведомства

В Комитете по защите прав потребителей подчёркивают, что казахстанцы имеют законное право на возврат средств или получение качественного жилья в соответствии с договором. Юридическая поддержка, разъяснительная работа и досудебные претензии позволяют эффективно отстаивать интересы граждан в сложных ситуациях.

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