Резонансный приговор в Казахстане: иностранец в зале суда попросил смертной казни

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области вынесен приговор 53-летнему гражданину Азербайджана, обвиненному в организации покушения на убийство своей бывшей супруги. Преступление, мотивированное ревностью, так и не было доведено до конца, но суд признал действия подсудимых крайне опасными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

15 лет брака и болезненный развод

По данным следствия, иностранец прожил с гражданкой Казахстана в браке более 15 лет. После развода суд определил, что дети остаются с отцом. Однако мужчина не смог смириться с расставанием: продолжал навещать бывшую жену на работе, проявлял болезненную ревность и пытался восстановить отношения.

Слежка, компромат и преступный "заказ"

В феврале 2024 года, надеясь добиться возвращения супруги, мужчина предложил своему знакомому следить за женщиной и собрать компрометирующие материалы. Позже он дал указание нанести ей вред, чтобы она якобы не смогла работать и, оказавшись в безвыходной ситуации, вернулась к нему.

Ситуация приняла трагический оборот, когда обвиняемый предложил своему знакомому организовать убийство женщины за вознаграждение в размере 3 миллионов тенге. Тот передал "заказ" третьему лицу. Таким образом:

Заказчиком выступил сам обвиняемый;

Посредником – его знакомый;

Потенциальным исполнителем – третий участник преступной группы.

Преступление не удалось довести до конца

В ходе судебного процесса гособвинитель подчеркнула, что обвиняемый изначально требовал лишь слежки, но позже настоял на организации убийства. По ее словам, после раздела имущества подсудимый хотел устранить бывшую жену, надеясь таким образом вернуть контроль над её жизнью.

Однако преступный замысел не был реализован, что, по мнению суда, произошло по не зависящим от подсудимых причинам.

Судебное решение и наказание

Суд признал всех троих участников виновными по следующим статьям Уголовного кодекса:

Статья 28, часть 3 — соучастие в преступлении;

Статья 99, часть 2, пункты 7, 8 — покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, а также по найму.

Наказание:

Всем троим назначено по 11 лет и 3 месяца лишения свободы .

Кроме того, с осужденных взыскано 8 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Судья Нурлан Каирбеков разъяснил, что максимальное наказание не могло превышать три четверти от предельного срока, установленного законом.

"Лучше бы дали смертную казнь"

После оглашения приговора основной подсудимый заявил о своей невиновности и эмоционально отреагировал на решение суда: