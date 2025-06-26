Пособий не будет: кого исключат из госпомощи в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила новые критерии, по которым казахстанцам будет предоставляться государственная социальная помощь. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Новая модель оценки нуждаемости

Выступая на рабочей встрече с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Рашедом Мустафа Сарваром, Жакупова представила проект по внедрению усовершенствованной модели оценки материального положения семей. По ее словам, инициатива уже получила поддержку президента страны и переходит в активную фазу реализации.

— «Методология охватывает не только социальную сферу, но и включает в себя компоненты, связанные со здравоохранением и образованием. Мы уверены в ее корректности и эффективности. Ни одна нуждающаяся семья не останется без внимания», — подчеркнула министр.

Кто может рассчитывать на помощь

Согласно предложенной системе, все домохозяйства в Казахстане будут делиться на шесть категорий в зависимости от уровня обеспеченности:

от крайне нуждающихся;

до полностью обеспеченных семей.

Государственная поддержка будет предоставляться только тем, кто действительно нуждается в помощи.

— «Семьи, находящиеся в самой обеспеченной — шестой — категории, не получат господдержки. К ним относятся, например, владельцы двух жилых домов и двух автомобилей», — пояснила Жакупова.

Участие международных партнёров

Представитель ЮНИСЕФ Рашед Мустафа Сарвар положительно оценил представленный проект. По данным Минтруда, он выразил поддержку новой модели, отметив её значимость для улучшения системы социальной защиты в стране.