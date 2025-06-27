18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.06.2025, 20:21

Клиенты с шестью и более картами автоматически попадают под особый банковский надзор в Казахстане

Новости Казахстана 0 532

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зафиксировало тревожные случаи, когда отдельные граждане Казахстана оформляли на себя до 500 платежных карт. Об этом говорится в свежем отчете ведомства, опубликованном на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz. 

 

 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Массовое оформление карт — сигнал возможного отмывания денег

Как указывает АФМ, наличие большого количества банковских карт у одного человека может свидетельствовать о его причастности к операциям по отмыванию преступных доходов. Чтобы противодействовать подобным схемам, в стране ужесточили правила идентификации и контроля клиентов.

В частности:

  • лица, оформившие более пяти карт, автоматически попадают в категорию высокого риска;

  • такие клиенты подвергаются дополнительным проверкам со стороны банков;

  • в результате этих мер число граждан с более чем десятью картами сократилось с 10 тысяч до 1 тысячи человек.

Новые правила оценки клиентов

Согласно обновленным требованиям:

  • если человек имеет более пяти карт в одном банке либо по три карты в трех разных банках, его операции подлежат усиленному контролю;

  • при подозрительной активности банки вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств;

  • в отдельных случаях возможно расторжение договора обслуживания;

  • информация о клиентах с признаками рисков передается в АФМ, а их данные обновляются не реже одного раза в квартал.

Кто такие дроперы и почему они опасны

В центре внимания — так называемые дроперы — физические лица, на которых оформляют счета, карты, электронные кошельки и криптокошельки для проведения сомнительных финансовых транзакций. Эти люди часто даже не подозревают, что становятся частью преступной схемы.

Чаще всего в такие операции вовлекаются представители уязвимых слоев населения — студенты, пенсионеры, безработные. За символическое вознаграждение они передают свои данные организаторам, не осознавая последствий.

Меры противодействия мошенничеству

Для борьбы с подобными схемами в Казахстане реализуется комплекс мер:

  • внедрена биометрическая идентификация при открытии банковских карт;

  • усилен контроль банков за подозрительными транзакциями;

  • введена ответственность за передачу карт и счетов третьим лицам.

Уголовное наказание за участие в схемах с дроперами

Парламент Казахстана уже утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в подобных схемах:

  • за передачу счета или карты другому лицу может грозить до 3 лет лишения свободы;

  • если через счет проходят платежи за других — до 5 лет заключения;

  • для организаторов схем — так называемых «дроппроводов» — наказание составляет до 7 лет тюрьмы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…