Клиенты с шестью и более картами автоматически попадают под особый банковский надзор в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зафиксировало тревожные случаи, когда отдельные граждане Казахстана оформляли на себя до 500 платежных карт. Об этом говорится в свежем отчете ведомства, опубликованном на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz.
Как указывает АФМ, наличие большого количества банковских карт у одного человека может свидетельствовать о его причастности к операциям по отмыванию преступных доходов. Чтобы противодействовать подобным схемам, в стране ужесточили правила идентификации и контроля клиентов.
В частности:
лица, оформившие более пяти карт, автоматически попадают в категорию высокого риска;
такие клиенты подвергаются дополнительным проверкам со стороны банков;
в результате этих мер число граждан с более чем десятью картами сократилось с 10 тысяч до 1 тысячи человек.
Согласно обновленным требованиям:
если человек имеет более пяти карт в одном банке либо по три карты в трех разных банках, его операции подлежат усиленному контролю;
при подозрительной активности банки вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств;
в отдельных случаях возможно расторжение договора обслуживания;
информация о клиентах с признаками рисков передается в АФМ, а их данные обновляются не реже одного раза в квартал.
В центре внимания — так называемые дроперы — физические лица, на которых оформляют счета, карты, электронные кошельки и криптокошельки для проведения сомнительных финансовых транзакций. Эти люди часто даже не подозревают, что становятся частью преступной схемы.
Чаще всего в такие операции вовлекаются представители уязвимых слоев населения — студенты, пенсионеры, безработные. За символическое вознаграждение они передают свои данные организаторам, не осознавая последствий.
Для борьбы с подобными схемами в Казахстане реализуется комплекс мер:
внедрена биометрическая идентификация при открытии банковских карт;
усилен контроль банков за подозрительными транзакциями;
введена ответственность за передачу карт и счетов третьим лицам.
Парламент Казахстана уже утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в подобных схемах:
за передачу счета или карты другому лицу может грозить до 3 лет лишения свободы;
если через счет проходят платежи за других — до 5 лет заключения;
для организаторов схем — так называемых «дроппроводов» — наказание составляет до 7 лет тюрьмы.
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