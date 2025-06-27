Клиенты с шестью и более картами автоматически попадают под особый банковский надзор в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зафиксировало тревожные случаи, когда отдельные граждане Казахстана оформляли на себя до 500 платежных карт. Об этом говорится в свежем отчете ведомства, опубликованном на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz.

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Массовое оформление карт — сигнал возможного отмывания денег

Как указывает АФМ, наличие большого количества банковских карт у одного человека может свидетельствовать о его причастности к операциям по отмыванию преступных доходов. Чтобы противодействовать подобным схемам, в стране ужесточили правила идентификации и контроля клиентов.

В частности:

лица, оформившие более пяти карт , автоматически попадают в категорию высокого риска ;

такие клиенты подвергаются дополнительным проверкам со стороны банков;

в результате этих мер число граждан с более чем десятью картами сократилось с 10 тысяч до 1 тысячи человек.

Новые правила оценки клиентов

Согласно обновленным требованиям:

если человек имеет более пяти карт в одном банке либо по три карты в трех разных банках , его операции подлежат усиленному контролю;

при подозрительной активности банки вправе запросить документы , подтверждающие происхождение средств;

в отдельных случаях возможно расторжение договора обслуживания ;

информация о клиентах с признаками рисков передается в АФМ, а их данные обновляются не реже одного раза в квартал.

Кто такие дроперы и почему они опасны

В центре внимания — так называемые дроперы — физические лица, на которых оформляют счета, карты, электронные кошельки и криптокошельки для проведения сомнительных финансовых транзакций. Эти люди часто даже не подозревают, что становятся частью преступной схемы.

Чаще всего в такие операции вовлекаются представители уязвимых слоев населения — студенты, пенсионеры, безработные. За символическое вознаграждение они передают свои данные организаторам, не осознавая последствий.

Меры противодействия мошенничеству

Для борьбы с подобными схемами в Казахстане реализуется комплекс мер:

внедрена биометрическая идентификация при открытии банковских карт;

усилен контроль банков за подозрительными транзакциями;

введена ответственность за передачу карт и счетов третьим лицам.

Уголовное наказание за участие в схемах с дроперами

Парламент Казахстана уже утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в подобных схемах: