Казахстан признан самой миролюбивой страной Центральной Азии

Международный институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) обнародовал обновленную версию ежегодного отчета «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index, GPI). В этом рейтинге Казахстан показал позитивную динамику и улучшил свои позиции на мировой арене, сообщает Lada.kz со ссылкой на GPI .

Фото: gov.kz

Казахстан — лидер миролюбия в регионе

Согласно данным отчета, Казахстан в 2025 году занял 56-е место среди 163 стран мира, поднявшись сразу на пять позиций по сравнению с прошлогодним результатом. Это позволило республике вновь закрепить за собой статус самой миролюбивой страны в Центральной Азии.

Для сравнения, остальные государства региона находятся на более низких строчках рейтинга:

Узбекистан — 67-е место,

Кыргызстан — 78-е,

Таджикистан — 79-е,

Туркменистан — 87-е.

Таким образом, Казахстан значительно опережает соседей по уровню внутренней и внешней стабильности, а также по показателям безопасности и уровня преступности.

Лидеры и аутсайдеры глобального рейтинга

Первое место в индексе миролюбия традиционно удерживает Исландия — она возглавляет рейтинг уже 17-й год подряд. Вслед за ней идут Ирландия и Новая Зеландия. Эти страны демонстрируют высокий уровень общественной безопасности, политической стабильности и минимальное участие в международных конфликтах.

С другой стороны, США остались на прежней позиции — 128-е место. Страны, охваченные вооруженными конфликтами, ожидаемо расположились в самом конце списка: Украина занимает 162-ю строчку, а Россия — последнюю, 163-ю.

Что учитывается при составлении рейтинга

Индекс миролюбия составляется на основе 23 количественных и качественных показателей. Среди них — уровень преступности, политическая нестабильность, милитаризация, участие в вооруженных конфликтах, а также отношение к правопорядку и соблюдению прав человека. Исследование охватывает 99,7% мирового населения.

Продвижение Казахстана вверх в рейтинге свидетельствует о положительных изменениях в сфере общественной и государственной безопасности, а также о стремлении страны к укреплению международного имиджа как стабильного и мирного государства.