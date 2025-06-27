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27.06.2025, 06:57

В Казахстане предлагают создать Единый центр по передаче электроэнергии

Новости Казахстана 0 300

Сенатор Бекболат Орынбеков выступил с инициативой изменить существующую тарифную модель в сфере передачи электроэнергии и создать централизованный орган, который будет отвечать за равномерное распределение тарифной нагрузки. Об этом он сообщил в депутатском запросе, озвученном 26 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Изношенные сети и тарифный дисбаланс

По словам сенатора, одной из главных проблем в энергетической системе Казахстана остаётся высокий уровень износа региональных электросетей. Значительная часть инфраструктуры была построена ещё в 1970–1980-х годах, и на сегодняшний день она требует срочной модернизации.

Кроме того, Орынбеков обратил внимание на отсутствие единого подхода к формированию тарифов. Сегодня каждая региональная распределительная электросетевая компания самостоятельно устанавливает тарифы, исходя из собственных затрат на эксплуатацию, содержание и обновление оборудования. В результате:

  • уровень износа сетей варьируется от региона к региону;

  • различается протяжённость линий электропередачи;

  • неоднородна стоимость обслуживания оборудования.

Это ведёт к неравномерной тарифной политике и ставит в невыгодное положение как потребителей, так и отдельные энергопередающие организации.

Действующие меры не решают проблему

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на внедрение ряда стратегических решений, включая запуск модели «Единого закупщика электрической энергии» и реализацию Национального проекта по модернизации энергосистемы, в региональном звене сохраняется хаотичность. Проблемы остаются нерешёнными, в том числе из-за нехватки средств на ремонт и обязательства по возврату внешних займов, привлечённых на развитие сетей.

Предложение: создать Единый центр передачи электроэнергии

В качестве выхода из сложившейся ситуации Орынбеков предложил создать Единый центр по передаче электроэнергии, который будет действовать по принципу усреднённого тарифа — аналогично существующей модели «Единого закупщика». По его мнению, переход на такую централизованную систему даст следующие преимущества:

  • снизит финансовую нагрузку на потребителей;

  • обеспечит устойчивость и предсказуемость тарифов;

  • ускорит процесс модернизации в уязвимых и отдалённых регионах;

  • повысит эффективность управления и использования ресурсов.

Заключение

Сенатор выразил уверенность, что реализация предложенной модели позволит выстроить справедливую и устойчивую систему энергопередачи, способную адаптироваться к экономическим вызовам и технологическим изменениям. Он призвал соответствующие органы рассмотреть вопрос на государственном уровне и приступить к разработке механизма по созданию Единого центра передачи электроэнергии.

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