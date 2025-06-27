«Любимое хобби казахстанцев» могут начать оплачивать официально

В Казахстане планируют узаконить материальное вознаграждение для граждан, фиксирующих правонарушения. Нововведение обсуждается в рамках проекта закона «О профилактике правонарушений», инициированного Министерством внутренних дел. Документ направлен на усиление участия населения в обеспечении общественного порядка, в том числе с помощью поощрений за видеосъемку нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: Siegfried Kuttig/Global Look Press

Добровольные помощники правопорядка: кто они и что делают

Действующее законодательство уже позволяет гражданам участвовать в охране общественного порядка на добровольной основе. Любой совершеннолетний казахстанец без судимости и психиатрических диагнозов может стать общественным помощником после согласования с органами внутренних дел.

Такие граждане не являются сотрудниками полиции, но могут:

участвовать в патрулировании улиц;

пресекать правонарушения;

доставлять нарушителей в полицию;

участвовать в помощи пострадавшим;

проводить профилактическую и разъяснительную работу.

Добровольцам запрещается использовать спецсредства, участвовать в следственных действиях, выдавать себя за представителей правоохранительных органов и нарушать права граждан.

Какие меры поощрения уже действуют

Поощрение общественных помощников предусмотрено действующими нормами. Решения о вознаграждении принимаются комиссиями при акиматах, а формы поддержки могут варьироваться от благодарственных писем и грамот до подарков и денежных выплат.

«Размер вознаграждения определяют местные исполнительные органы. В 2024 году территориальные акиматы поощрили более 4,5 тыс. активных граждан», — сообщили в МВД РК.

Поощрение также возможно и для тех, кто не входит в официальный список помощников, но внес вклад в обеспечение порядка.

В то же время добровольцы обязаны соблюдать ряд требований:

уважать права других граждан;

своевременно информировать полицию о правонарушениях;

проходить необходимую подготовку;

предъявлять удостоверение по требованию.

Наличие судимости, административных нарушений или психических расстройств может послужить основанием для исключения из числа помощников.

Что предлагает новый закон

Проект закона предлагает расширить взаимодействие не только с полицией, но и с другими силовыми структурами. Общественным помощникам планируют поручить новые функции, включая:

участие в аналитической и консультативной деятельности;

содействие при проведении массовых мероприятий;

помощь в работе с уязвимыми группами населения.

Вознаграждение за видеосъемку нарушений

Одной из наиболее резонансных новелл стало предложение ввести финансовое стимулирование для граждан, фиксирующих правонарушения с помощью технических средств. Таким образом, казахстанцы смогут получать вознаграждение за видеозапись, например, нарушений ПДД.

Если закон примут, акиматы смогут устанавливать перечень правонарушений, за фиксацию которых положено вознаграждение. Сумма может составлять часть от выписанного нарушителю штрафа.

В МВД отмечают, что такая практика уже применяется в ряде зарубежных стран и способствует усилению правопорядка.

Споры в обществе: польза или доносительство?

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Депутат Наталья Дементьева на заседании общественной палаты в мажилисе выразила сомнение в мотивации будущих "информаторов".

«Мы должны задаться вопросом: готовы ли мы ментально к тому, что соседи будут фиксировать нарушения ради выгоды, а не ради закона? Не превратится ли это в форму доносительства?» — заявила парламентарий.

Обеспокоенность высказывают и пользователи соцсетей. Некоторые рассказали о случаях, когда их данные после отправки фото- или видеоматериалов о нарушениях становились известны третьим лицам — в том числе самим нарушителям.

«Через приложение 102 можно отправить фото, и нарушителя оштрафуют. Но были случаи, когда номер отправителя становился известен, и нарушитель начинал угрожать», — рассказала пользовательница.

МВД прокомментировало возможные утечки данных

Редакция inbusiness.kz обратилась в МВД за разъяснениями. В ведомстве признали, что жалобы о разглашении персональных данных требуют дополнительной проверки.

«Каждый случай передачи персональных данных требует отдельного разбирательства. Граждане должны детально описать ситуацию для правовой оценки», — пояснили в министерстве.

Законопроект еще в работе, но общественный резонанс уже велик

На момент публикации проект закона «О профилактике правонарушений» продолжает рассматриваться в парламенте. Однако уже сейчас обсуждение вызвало активную полемику в обществе, разделив мнение граждан и экспертов. Одни считают новшество эффективным инструментом борьбы с правонарушениями, другие — потенциальной угрозой конфиденциальности и общественным отношениям.