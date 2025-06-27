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27.06.2025, 07:55

Медицина по-советски: медиков в Казахстане «осчастливили буханками» на 320 миллионов

Новости Казахстана 0 5 006

В Костанайской области вспыхнул скандал из-за закупки «буханок» за 320 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

 

Фото: пресс-служба акима Костанайской области
Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Публичное недоумение вызвала недавняя передача 20 машин скорой помощи, приуроченная ко Дню медицинского работника. Местным больницам вручили автомобили на базе УАЗ-452 — модели, которая практически без изменений выпускается с 1960-х годов. Эти машины, окрашенные в ярко-жёлтый цвет, были закуплены у Ульяновского автозавода и собраны компанией-партнёром «Автодом».

Как уточняется, на приобретение этих ретро-автомобилей из бюджета области было выделено 320 миллионов тенге. Новость вызвала бурную реакцию в обществе, особенно среди медиков, шокированных выбором техники столь устаревшего типа.

Акимат Костанайской области объяснил решение о закупке 20 санитарных автомобилей марки УАЗ, известных в народе как «буханки», необходимостью учитывать реальные условия эксплуатации в сельской местности, а также рациональным использованием бюджетных средств, 

«Это оптимальный вариант для оказания медицинской помощи в труднодоступных районах. Один такой автомобиль стоит около 16 млн тенге», — сообщили в пресс-службе акима области.

Альтернативы существенно дороже

Чиновники также уточнили, что альтернативные варианты обошлись бы в разы дороже. Так, к примеру, китайская модель без медицинского оборудования стоит около 33 млн тенге, а полноценный реанимобиль — не менее 63 млн тенге за единицу.

Технические преимущества УАЗов, по версии акимата

В акимате подчеркнули, что УАЗы способны добираться в самые отдаленные населенные пункты и эффективно справляться с задачами первичной медпомощи. Их адаптация к сельской местности делает их незаменимыми в условиях региона с разбросанными населенными пунктами и непростой географией.

Будут и современные реанимобили

Параллельно с закупкой УАЗов, область ведет работу по приобретению более современных автомобилей. В акимате отметили, что через систему лизинга планируется закупить 50 реанимобилей на базе азиатской импортной модели. Эти автомобили будут оснащены всем необходимым оборудованием для оказания интенсивной терапии и соответствовать международным стандартам.

«Мы стремимся обеспечить баланс между доступностью, качеством и эффективностью в предоставлении медицинских услуг населению сельских районов», — добавили в пресс-службе.

Контекст и общественная реакция

Напомним, ранее стало известно о покупке 20 автомобилей УАЗ на сумму 318 млн тенге. В обществе эта закупка вызвала неоднозначную реакцию: пользователи в соцсетях напомнили, что «буханка» — модель, разработанная еще в советское время, и часто критикуется за устаревший дизайн и спорную надежность. Несмотря на это, власти региона настаивают на обоснованности такого выбора.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Чиновники не додумались до каждого удалённого села проложить асфальт.
27.06.2025, 03:28
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