Медицина по-советски: медиков в Казахстане «осчастливили буханками» на 320 миллионов

В Костанайской области вспыхнул скандал из-за закупки «буханок» за 320 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Публичное недоумение вызвала недавняя передача 20 машин скорой помощи, приуроченная ко Дню медицинского работника. Местным больницам вручили автомобили на базе УАЗ-452 — модели, которая практически без изменений выпускается с 1960-х годов. Эти машины, окрашенные в ярко-жёлтый цвет, были закуплены у Ульяновского автозавода и собраны компанией-партнёром «Автодом».
Как уточняется, на приобретение этих ретро-автомобилей из бюджета области было выделено 320 миллионов тенге. Новость вызвала бурную реакцию в обществе, особенно среди медиков, шокированных выбором техники столь устаревшего типа.
Акимат Костанайской области объяснил решение о закупке 20 санитарных автомобилей марки УАЗ, известных в народе как «буханки», необходимостью учитывать реальные условия эксплуатации в сельской местности, а также рациональным использованием бюджетных средств,
«Это оптимальный вариант для оказания медицинской помощи в труднодоступных районах. Один такой автомобиль стоит около 16 млн тенге», — сообщили в пресс-службе акима области.
Альтернативы существенно дороже
Чиновники также уточнили, что альтернативные варианты обошлись бы в разы дороже. Так, к примеру, китайская модель без медицинского оборудования стоит около 33 млн тенге, а полноценный реанимобиль — не менее 63 млн тенге за единицу.
Технические преимущества УАЗов, по версии акимата
В акимате подчеркнули, что УАЗы способны добираться в самые отдаленные населенные пункты и эффективно справляться с задачами первичной медпомощи. Их адаптация к сельской местности делает их незаменимыми в условиях региона с разбросанными населенными пунктами и непростой географией.
Будут и современные реанимобили
Параллельно с закупкой УАЗов, область ведет работу по приобретению более современных автомобилей. В акимате отметили, что через систему лизинга планируется закупить 50 реанимобилей на базе азиатской импортной модели. Эти автомобили будут оснащены всем необходимым оборудованием для оказания интенсивной терапии и соответствовать международным стандартам.
«Мы стремимся обеспечить баланс между доступностью, качеством и эффективностью в предоставлении медицинских услуг населению сельских районов», — добавили в пресс-службе.
Контекст и общественная реакция
Напомним, ранее стало известно о покупке 20 автомобилей УАЗ на сумму 318 млн тенге. В обществе эта закупка вызвала неоднозначную реакцию: пользователи в соцсетях напомнили, что «буханка» — модель, разработанная еще в советское время, и часто критикуется за устаревший дизайн и спорную надежность. Несмотря на это, власти региона настаивают на обоснованности такого выбора.
Комментарии1 комментарий(ев)