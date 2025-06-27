Токаев потребовал «затянуть пояса»: в Казахстане начали масштабную зачистку госрасходов

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников к экономии и жизни по средствам. Кабинет министров отреагировал оперативно — в стране развернута масштабная кампания по сокращению государственных расходов. Tengrinews.kz изучил, какие меры предпринимает правительство, передает Lada.kz.
По данным пресс-службы правительства, стартовала реализация политики повышения эффективности бюджетного планирования. В центре внимания — устранение нецелевых трат. Освобождаемые средства направляются на приоритетные и неотложные направления.
Анализ исполнения бюджета за 2023 год выявил случаи неосвоения средств. Эти деньги ранее предназначались для второстепенных мероприятий. В итоге была проведена внутренняя оптимизация без необходимости внешних заимствований.
Под секвестр попали расходы на проведение форумов и других публичных мероприятий. Среди отменённых или урезанных событий:
Международный экономический форум в Астане;
XII Форум машиностроителей Казахстана;
Конкурс «Алтын сапа»;
Выставка «Лучший товар Казахстана»;
Церемония вручения премии «Парыз»;
Республиканский форум ко Дню труда;
Международная конференция по антикоррупционной политике.
Также сокращены расходы на командировки чиновников.
Проведен аудит капиталоёмких и неэффективных проектов. Под сокращение попали:
Строительство и капитальный ремонт объектов,
Государственные инвестиции в низкоокупаемые направления,
Субсидии на внутренние авиаперевозки и железнодорожное сообщение, которые показали слабую эффективность.
В результате экономия составила более 400 миллиардов тенге, которые были перенаправлены на ключевые сферы — в том числе на повышение зарплат медработникам и поддержку природоохранных учреждений.
Первоначальные заявки госорганов на бюджет 2025 года составляли более 32 триллионов тенге, но в итоге правительство утвердило сумму в 25,7 триллиона тенге.
Такое сокращение стало возможным за счёт тщательного анализа всех расходов и повышения прозрачности. Подчёркивается приоритет принципа сбалансированного бюджета как основы макроэкономической устойчивости.
Одно из ключевых направлений реформ — переход к адресной системе господдержки. Вместо формального категориального подхода, когда пособия начислялись, например, просто за статус многодетной семьи, вводится механизм оценки реальной нуждаемости.
Создана единая цифровая платформа, которая:
автоматизирует назначение выплат,
устраняет дублирование мер поддержки,
снижает коррупционные риски,
минимизирует влияние человеческого фактора.
Новая система делит получателей на 6 категорий — от крайне нуждающихся (нехватка средств даже на еду) до благополучных семей. Основная помощь пойдёт тем, кто действительно нуждается.
Пилотные проекты уже работают в Шымкенте и Карагандинской области. Тестируется 11 видов социальной помощи, включая:
бесплатное питание для учащихся,
жилищные субсидии,
поддержку детей с инвалидностью,
льготы для спортсменов и тренеров.
Работа над формированием бюджета на 2026–2028 годы продолжается. Запросы составили 106 триллионов тенге, однако итоговые суммы будут пересмотрены после анализа.
Главные ориентиры:
Снижение бюджетного дефицита до 1,4 % ВВП к 2028 году,
Сохранение приоритетов: развитие бизнеса, несырьевой экономики, образования, здравоохранения и адресной соцподдержки,
Инфраструктурные вложения: транспорт, ЖКХ, цифровизация.
Несмотря на ужесточение финансовой политики, правительство Казахстана не отказывается от своих социальных обязательств. Экономия строится не на урезании базовых потребностей, а на исключении неэффективных и формальных расходов. Курс на рациональное расходование бюджета, цифровизацию и поддержку действительно нуждающихся становится главным трендом государственной политики.
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