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27.06.2025, 08:21

Токаев потребовал «затянуть пояса»: в Казахстане начали масштабную зачистку госрасходов

Новости Казахстана 0 563

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников к экономии и жизни по средствам. Кабинет министров отреагировал оперативно — в стране развернута масштабная кампания по сокращению государственных расходов. Tengrinews.kz изучил, какие меры предпринимает правительство, передает Lada.kz. 

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Оптимизация бюджетного планирования

По данным пресс-службы правительства, стартовала реализация политики повышения эффективности бюджетного планирования. В центре внимания — устранение нецелевых трат. Освобождаемые средства направляются на приоритетные и неотложные направления.

Анализ исполнения бюджета за 2023 год выявил случаи неосвоения средств. Эти деньги ранее предназначались для второстепенных мероприятий. В итоге была проведена внутренняя оптимизация без необходимости внешних заимствований.

Сокращение затрат на мероприятия

Под секвестр попали расходы на проведение форумов и других публичных мероприятий. Среди отменённых или урезанных событий:

  • Международный экономический форум в Астане;

  • XII Форум машиностроителей Казахстана;

  • Конкурс «Алтын сапа»;

  • Выставка «Лучший товар Казахстана»;

  • Церемония вручения премии «Парыз»;

  • Республиканский форум ко Дню труда;

  • Международная конференция по антикоррупционной политике.

Также сокращены расходы на командировки чиновников.

Пересмотр проектов и субсидий

Проведен аудит капиталоёмких и неэффективных проектов. Под сокращение попали:

  • Строительство и капитальный ремонт объектов,

  • Государственные инвестиции в низкоокупаемые направления,

  • Субсидии на внутренние авиаперевозки и железнодорожное сообщение, которые показали слабую эффективность.

В результате экономия составила более 400 миллиардов тенге, которые были перенаправлены на ключевые сферы — в том числе на повышение зарплат медработникам и поддержку природоохранных учреждений.

Бюджет урезан на триллионы

Первоначальные заявки госорганов на бюджет 2025 года составляли более 32 триллионов тенге, но в итоге правительство утвердило сумму в 25,7 триллиона тенге.

Такое сокращение стало возможным за счёт тщательного анализа всех расходов и повышения прозрачности. Подчёркивается приоритет принципа сбалансированного бюджета как основы макроэкономической устойчивости.

Поддержка адресной помощи — новый подход

Одно из ключевых направлений реформ — переход к адресной системе господдержки. Вместо формального категориального подхода, когда пособия начислялись, например, просто за статус многодетной семьи, вводится механизм оценки реальной нуждаемости.

Создана единая цифровая платформа, которая:

  • автоматизирует назначение выплат,

  • устраняет дублирование мер поддержки,

  • снижает коррупционные риски,

  • минимизирует влияние человеческого фактора.

Новая система делит получателей на 6 категорий — от крайне нуждающихся (нехватка средств даже на еду) до благополучных семей. Основная помощь пойдёт тем, кто действительно нуждается.

Пилотные проекты уже работают в Шымкенте и Карагандинской области. Тестируется 11 видов социальной помощи, включая:

  • бесплатное питание для учащихся,

  • жилищные субсидии,

  • поддержку детей с инвалидностью,

  • льготы для спортсменов и тренеров.

Долгосрочные цели: бюджет-2026 и далее

Работа над формированием бюджета на 2026–2028 годы продолжается. Запросы составили 106 триллионов тенге, однако итоговые суммы будут пересмотрены после анализа.

Главные ориентиры:

  • Снижение бюджетного дефицита до 1,4 % ВВП к 2028 году,

  • Сохранение приоритетов: развитие бизнеса, несырьевой экономики, образования, здравоохранения и адресной соцподдержки,

  • Инфраструктурные вложения: транспорт, ЖКХ, цифровизация.

Вывод

Несмотря на ужесточение финансовой политики, правительство Казахстана не отказывается от своих социальных обязательств. Экономия строится не на урезании базовых потребностей, а на исключении неэффективных и формальных расходов. Курс на рациональное расходование бюджета, цифровизацию и поддержку действительно нуждающихся становится главным трендом государственной политики.

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