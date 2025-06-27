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27.06.2025, 10:05

В Казахстане родителей будут штрафовать за маты детей: разъяснение МВД - вплоть до ареста

Новости Казахстана 0 380

В Казахстане участились обсуждения о штрафах за нецензурную лексику, произнесенную детьми. Поводом стали массовые рассылки в школьных, семейных и домовых чатах, в которых сообщается, что теперь родители будут нести ответственность за поведение своих детей. Корреспондент Zakon.kz обратился за разъяснениями в Министерство внутренних дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: DepositPhotos
Фото: DepositPhotos

МВД подтверждает: штрафы реальны

Несмотря на скепсис части граждан, в МВД подтверждают — рассылки не являются фейком. Ответственность за поведение несовершеннолетних действительно предусмотрена законом.

«Существует принцип “Закон и Порядок” и понятие “нулевая терпимость”, — пояснил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. — Если правонарушение совершил взрослый, он несёт ответственность сам. Если это делает ребёнок, то ответственность ложится на родителей».

Он отметил, что государство стремится к построению правового и культурного общества по примеру Сингапура, где дисциплина начинается с мелочей — вплоть до штрафов за брошенные окурки или ненормативную лексику.

Кто рискует попасть под штраф

По словам Султанбаева, закон не угрожает тем, кто соблюдает нормы поведения:

«Если вы ведёте себя культурно и не нарушаете закон, вам нечего бояться. Большинство казахстанцев – законопослушные, и именно они поддерживают меры по наведению порядка».

Санкции: от предупреждения до ареста

О конкретных штрафах рассказал начальник управления ювенальной полиции Асет Оспанов. Согласно статье 127 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав несовершеннолетнего"):

  • Первое нарушение – штраф 5 МРП (19 660 тенге).

  • Повторное нарушение – штраф 15 МРП (58 980 тенге).

  • В тяжёлых случаях – административный арест родителей до 5 суток.

При этом несовершеннолетние не могут быть подвергнуты аресту — наказание несут только законные представители.

Решение принимает суд, не полиция

Полиция не выписывает штрафы автоматически. Поскольку статья «судебная», окончательное решение выносит суд на основе собранных материалов. В их числе — характеристики ребёнка из школы, сведения от участкового, данные с места жительства, информация о воспитании.

«Судья рассматривает обстоятельства в комплексе. Только после этого выносится решение — налагать штраф или нет», — уточнил Оспанов.

Дети и ответственность: где граница?

В обществе возникает вопрос: что делать, если ненормативную лексику случайно употребит совсем маленький ребёнок?

МВД отвечает: в таких случаях возможны лишь профилактические меры.

«Мы не роботы. Если речь идёт о малыше, мы ограничимся предупреждением. Но если подростку 14–15 лет и он осознаёт, что делает, то меры будут более жёсткими», — подчеркнул Кайсар Султанбаев.

Почему тема всплыла именно сейчас

Хотя статья 127 КоАП действует давно, к ней стали чаще обращаться только в последние годы. Причина — цифровизация и активное участие граждан в фиксации нарушений.

«Смартфоны у всех. Нарушения попадают в соцсети, а полиция их мониторит. Люди всё чаще фиксируют противоправные действия и передают информацию в органы», — пояснил Оспанов.

Кто и как может зафиксировать нарушение

Нарушения могут быть зафиксированы:

  • Патрульными полицейскими через видеожетоны и видеорегистраторы;

  • Соседями, председателями КСК/ОСИ;

  • Публикациями в СМИ и соцсетях.

После фиксации материалы передаются участковому, который готовит дело для суда.

«Если несовершеннолетний нарушает порядок — матерится или, скажем, плюётся — полицейский может зафиксировать это и оформить административный протокол. Впоследствии дело рассматривается в суде», — уточнил Султанбаев.

Главное: статья работает, но применяется с учетом здравого смысла

Таким образом, родителям стоит понимать: они несут юридическую ответственность за действия своих детей. Однако подход МВД не механический — учитывается возраст, намерения ребёнка и условия воспитания. Главное — не игнорировать сигналы и вовремя заниматься воспитанием.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Видимо в казне совсем денег нет. Интересно какой же будет следующий шаг по штрафам.
27.06.2025, 05:17
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