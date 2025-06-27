ForteBank покупает Home Credit Bank в Казахстане: что будет с клиентами?

ForteBank официально сообщил о заключении сделки по приобретению полного пакета акций казахстанского подразделения Home Credit Bank. Об этом стало известно со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает Lada.kz.

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Необходимы разрешения регуляторов

Как уточняется, завершение сделки станет возможным только после получения согласований от профильных государственных органов. В частности, речь идет о разрешениях со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Условия обслуживания клиентов останутся без изменений

Представители ForteBank заверили, что покупка не повлияет на условия обслуживания клиентов обоих банков. Все действующие договоры сохранят юридическую силу, а обязательства банков второго уровня перед клиентами будут исполняться в полном объеме.

Ранее слухи о продаже опровергались

Отметим, что в апреле 2025 года уже появлялись слухи о возможной продаже Home Credit Bank. Однако тогда представители банка опровергли эту информацию.

Краткая справка о Home Credit Bank

Home Credit Bank является частью международной финансовой группы PPF. В банковской системе Казахстана он занимает 12-е место по объему активов, которые на начало марта 2025 года превышали 1 трлн тенге. При этом объем ссудного портфеля составил 798,4 млрд тенге, а клиентские депозиты – 514 млрд тенге.