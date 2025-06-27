ForteBank покупает Home Credit Bank в Казахстане: что будет с клиентами?

ForteBank официально сообщил о заключении сделки по приобретению полного пакета акций казахстанского подразделения Home Credit Bank. Об этом стало известно со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщает Lada.kz.
Необходимы разрешения регуляторов
Как уточняется, завершение сделки станет возможным только после получения согласований от профильных государственных органов. В частности, речь идет о разрешениях со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Условия обслуживания клиентов останутся без изменений
Представители ForteBank заверили, что покупка не повлияет на условия обслуживания клиентов обоих банков. Все действующие договоры сохранят юридическую силу, а обязательства банков второго уровня перед клиентами будут исполняться в полном объеме.
Ранее слухи о продаже опровергались
Отметим, что в апреле 2025 года уже появлялись слухи о возможной продаже Home Credit Bank. Однако тогда представители банка опровергли эту информацию.
Краткая справка о Home Credit Bank
Home Credit Bank является частью международной финансовой группы PPF. В банковской системе Казахстана он занимает 12-е место по объему активов, которые на начало марта 2025 года превышали 1 трлн тенге. При этом объем ссудного портфеля составил 798,4 млрд тенге, а клиентские депозиты – 514 млрд тенге.
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