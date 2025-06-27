Названа предварительная стоимость строительства атомной станции в Казахстане

Строительство атомной электростанции в Казахстане обойдется как минимум в 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в стенах парламента, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Итоговая сумма пока не определена

По словам главы ведомства, точная стоимость строительства пока неизвестна. Она будет окончательно сформирована после завершения подготовки технико-экономического обоснования проекта.

«Стоимость будет определяться на основе технико-экономического обоснования. Сейчас у нас есть ориентиры, предложенные вендорами в рамках конкурсных процедур», — пояснил Саткалиев.

Информация о предложениях вендоров — под конфиденциальностью

Он уточнил, что подробности, предоставленные компаниями-участниками, не подлежат разглашению из-за соглашений о конфиденциальности, заключенных в рамках переговоров.

«Мы не можем раскрывать конкретные параметры, поскольку они защищены соответствующими договоренностями», — отметил чиновник.

Мировой ориентир — не менее $14 миллиардов

Несмотря на отсутствие окончательных расчетов, Саткалиев обозначил приблизительную стоимость, ориентируясь на мировой опыт строительства АЭС:

«Если смотреть на аналогичные проекты в других странах, то станция подобного масштаба стоит порядка 14 миллиардов долларов как минимум», — подчеркнул он.

Контекст

Ранее в Казахстане неоднократно поднимался вопрос о целесообразности строительства АЭС. Правительство рассматривает этот проект как стратегически важный для обеспечения энергетической стабильности страны в долгосрочной перспективе.