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27.06.2025, 10:57

Названа предварительная стоимость строительства атомной станции в Казахстане

Новости Казахстана 0 366

Строительство атомной электростанции в Казахстане обойдется как минимум в 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в стенах парламента, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Итоговая сумма пока не определена

По словам главы ведомства, точная стоимость строительства пока неизвестна. Она будет окончательно сформирована после завершения подготовки технико-экономического обоснования проекта.

«Стоимость будет определяться на основе технико-экономического обоснования. Сейчас у нас есть ориентиры, предложенные вендорами в рамках конкурсных процедур», — пояснил Саткалиев.

Информация о предложениях вендоров — под конфиденциальностью

Он уточнил, что подробности, предоставленные компаниями-участниками, не подлежат разглашению из-за соглашений о конфиденциальности, заключенных в рамках переговоров.

«Мы не можем раскрывать конкретные параметры, поскольку они защищены соответствующими договоренностями», — отметил чиновник.

Мировой ориентир — не менее $14 миллиардов

Несмотря на отсутствие окончательных расчетов, Саткалиев обозначил приблизительную стоимость, ориентируясь на мировой опыт строительства АЭС:

«Если смотреть на аналогичные проекты в других странах, то станция подобного масштаба стоит порядка 14 миллиардов долларов как минимум», — подчеркнул он.

Контекст

Ранее в Казахстане неоднократно поднимался вопрос о целесообразности строительства АЭС. Правительство рассматривает этот проект как стратегически важный для обеспечения энергетической стабильности страны в долгосрочной перспективе.

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