Минимальную зарплату в РК повысят с 1 января 2026 года — Минтруда

В 2026 году в Казахстане планируется повышение минимальной заработной платы. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах совместного заседания палат парламента, сообщает Lada.kz.
По словам министра, окончательное решение о размере повышения будет принято на основе данных, которые сейчас собираются в рамках комплексных исследований.
«Размер повышения будет известен после завершения ряда исследований. Мы планируем завершить их до конца текущего года, чтобы с 1 января 2026 года уже приступить к увеличению минимальной заработной платы», — пояснила Светлана Жакупова.
Министр уточнила, что в настоящее время несколько исследовательских институтов работают над сбором и анализом данных. В частности, изучаются показатели:
производительности труда;
медианных зарплат по регионам;
уровня заработной платы в различных отраслях экономики.
Все эти данные будут учтены при формировании новой суммы МЗП.
Светлана Жакупова напомнила, что в 2024 году в Казахстане впервые была официально утверждена методология расчета минимальной заработной платы. Именно она станет основой для нового подхода к формированию МЗП с 2026 года.
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