Национальность ребенка в Казахстане: новые правила внесли в Парламент

Конституционный суд Казахстана выступил с инициативой пересмотреть подходы к определению национальности ребенка. В Парламент страны уже внесены соответствующие предложения по внесению поправок в ряд законов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Какие законы планируют изменить

Как рассказала председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, в несколько законопроектов, инициированных депутатами Парламента, уже включен пакет изменений, основанный на правовых позициях и выводах суда. В числе предложений значатся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье, а также в другие связанные нормативно-правовые акты.

«В рамках законодательной повестки мы предлагаем рассмотреть вопросы внесения изменений в порядок замены присяжных заседателей в суде, уточнения правил определения и указания национальности ребенка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств», — сообщила Азимова на совместном заседании палат Парламента.

В чем суть изменений по определению национальности

В Конституционном суде разъяснили, что нововведения не предполагают возможности выбирать любую национальность по желанию. Однако планируется предусмотреть ситуации, когда определение национальности невозможно на основе данных о родителях — например, если ребенок является сиротой или документы родителей утеряны.

На данный момент законодательство не учитывает такие случаи, из-за чего возникают правовые пробелы и сложности при регистрации детей. Поправки должны позволить учесть различные жизненные ситуации и защитить права детей, оказавшихся без попечения родителей или в иных сложных обстоятельствах.