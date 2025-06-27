Грязные деньги шли через Казахстан: задержан цыганский “Барон”

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил о проведении крупной спецоперации, в ходе которой задержаны лица, подозреваемые в финансировании организованной преступной группы (ОПГ), связанной с Камчыбеком Асанбеком. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на официальное заявление ведомства от 27 июня 2025 года, сообщает Lada.kz.

© Фото / пресс-служба ГКНБ КР

Кто задержан

В рамках расследования уголовного дела сотрудники ГКНБ задержали:

Д.Л.К. , известного в криминальной среде под прозвищем «Барон». Он считается главой семьи цыган, подозреваемой в финансировании деятельности ОПГ;

Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. — предполагаемых родственников «Барона» и его соучастников.

Все задержанные были помещены в изолятор временного содержания следственного изолятора ГКНБ.

Чем занимались участники преступной группы

Согласно данным следствия, «Барон» и члены его семьи причастны к ряду тяжких преступлений, среди которых:

Финансирование деятельности организованной преступной группировки Камчыбека Асанбека;

Организация незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах, в том числе поставок наркотических средств из Чуйской области Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Как отмывались преступные доходы

В ГКНБ сообщили, что полученные преступным путем средства участники группы отмывали через различные коммерческие схемы. В частности, деньги легализовывались через:

торговлю меховыми изделиями;

импорт автомобилей из Германии и США.

По информации следователей, именно через эти каналы значительные суммы, полученные от наркоторговли, переводились в легальный оборот на территории Казахстана и России.