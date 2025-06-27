Грязные деньги шли через Казахстан: задержан цыганский “Барон”

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил о проведении крупной спецоперации, в ходе которой задержаны лица, подозреваемые в финансировании организованной преступной группы (ОПГ), связанной с Камчыбеком Асанбеком. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на официальное заявление ведомства от 27 июня 2025 года, сообщает Lada.kz.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники ГКНБ задержали:
Д.Л.К., известного в криминальной среде под прозвищем «Барон». Он считается главой семьи цыган, подозреваемой в финансировании деятельности ОПГ;
Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. — предполагаемых родственников «Барона» и его соучастников.
Все задержанные были помещены в изолятор временного содержания следственного изолятора ГКНБ.
Согласно данным следствия, «Барон» и члены его семьи причастны к ряду тяжких преступлений, среди которых:
Финансирование деятельности организованной преступной группировки Камчыбека Асанбека;
Организация незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах, в том числе поставок наркотических средств из Чуйской области Кыргызстана в Казахстан и Россию.
В ГКНБ сообщили, что полученные преступным путем средства участники группы отмывали через различные коммерческие схемы. В частности, деньги легализовывались через:
торговлю меховыми изделиями;
импорт автомобилей из Германии и США.
По информации следователей, именно через эти каналы значительные суммы, полученные от наркоторговли, переводились в легальный оборот на территории Казахстана и России.
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