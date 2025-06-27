КТЖ: «Мы не при делах» - казахстанцы сняли на видео «баню на колесах» в поезде без кондиционера

В Казахстане разгорелась очередная дискуссия о комфорте пассажирских перевозок. Поводом послужил пост блогера Сырыма Иткулова, который в своем телеграм-канале опубликовал видео из поезда №43, следующего по маршруту Алматы – Костанай. Автор сравнил уровень сервиса с вагонами в Кыргызстане, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

«Парилка» вместо поезда

Сырым Иткулов рассказал, что кондиционеры в вагоне не работали, из-за чего температура поднималась до +40 градусов. В душном вагоне находиться было крайне тяжело, особенно детям и пожилым людям. Автор описал происходящее как настоящую «баню на колесах» и отметил, что дышать в таких условиях практически невозможно.

«Людям плохо, дети плачут, пожилые мучаются. А проводник демонстрирует самодельные шторы из подручных материалов и на полном серьезе утверждает, что это – “технология проветривания”», – возмутился блогер.

Он сопроводил публикацию ироничной подписью:

«Нанотехнологии в наших поездах. Нағыз технолоджиә деген осы!»

Цена билета и ожидания пассажиров

Стоимость билета на поезд №43 составляет 20 038 тенге. При такой цене люди рассчитывали хотя бы на базовый комфорт, однако вместо системы вентиляции им достались духота и кустарно сделанные шторы.

Ответ КТЖ: «Мы не при делах»

Как уточнил Иткулов, на его жалобу в компании КТЖ отреагировали оперативно, но сняли с себя ответственность за происходящее. В компании пояснили, что поезд обслуживает частная фирма «Турксиб-Астана», а не само АО «Казахстан темир жолы». В Казахстане, по словам представителей КТЖ, работают 14 частных перевозчиков, в том числе компании «Марал Нур» и «Solux express».

В КТЖ порекомендовали направлять жалобы по качеству услуг в министерство транспорта, которое отвечает за контроль частных операторов.

Сравнение с Кыргызстаном

Блогер привел в пример железнодорожное сообщение в соседнем Кыргызстане. Там билет на поезд Балыкчы – Бишкек стоит всего 800 сомов (около 4 700 тенге), и при этом вагоны находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в Казахстане.

«Огромный привет Аскару Мамину, при котором руководство КТЖ зарабатывало миллионы, но в модернизацию самой железной дороги не было вложено ни копейки», – отметил Иткулов.

Кто управляет поездами в Казахстане на самом деле

Распространенное заблуждение среди пассажиров заключается в том, что все поезда в стране принадлежат КТЖ. На самом деле АО «Казахстан темир жолы» чаще всего предоставляет лишь рельсы, станции и расписание, тогда как сами составы обслуживают частные перевозчики, которые заключили договоры с государством.

Как выяснить, кто обслуживает поезд

Чтобы узнать, кто является оператором рейса, пассажирам рекомендуется: