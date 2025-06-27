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27.06.2025, 14:05

Сумма раскрыта: во сколько обошлась катарскому инвестору покупка Tele2 в Казахстане

Новости Казахстана 0 389

Глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов представил детали сделки по передаче мобильного оператора Tele2 в собственность катарского инвестора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: russianemirates.com
Фото: russianemirates.com

Финансовые параметры сделки

По словам Смаилова, в 2024 году в конкурентную среду было выведено 14 объектов на общую сумму 589 миллиардов тенге. При этом основная часть этой суммы — 517 миллиардов тенге — пришлась на продажу АО «Казахтелеком» мобильного оператора Tele2 катарскому инвестору.

Поступления в бюджет и налоги

Сделка принесла бюджету Казахстана следующие поступления:

  • 158 миллиардов тенге — в виде дивидендов, зачисленных в республиканский бюджет;

  • 76 миллиардов тенге — уплачено в качестве корпоративного подоходного налога в результате переоценки стоимости проданного актива.

Согласно условиям договора, оставшиеся выплаты будут производиться поэтапно и завершатся до 2028 года.

Цели продажи Tele2

До заключения сделки АО «Казахтелеком» владело сразу двумя крупными мобильными операторами: Kcell и Tele2. Передача Tele2 катарскому инвестору была предпринята для достижения следующих целей:

  • создание более конкурентной среды на рынке мобильной связи;

  • стимулирование повышения качества услуг связи;

  • обеспечение справедливого ценообразования для абонентов.

Ожидаемые результаты

В рамках стратегии реформирования рынка предполагается, что три мобильных оператора, действующие в Казахстане, будут независимы друг от друга, что позволит избежать монополизации и повысит уровень конкуренции.

Катарские инвесторы планируют внедрение современных технологий и инновационных решений в работу Tele2. Ожидается, что это положительно отразится на развитии цифровой инфраструктуры страны и поспособствует появлению новых сервисов для казахстанских пользователей.

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