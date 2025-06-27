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27.06.2025, 14:25

Из Казахстана в Омск пытались завезти нектарины с ртутью и мышьяком

Новости Казахстана 0 403

Россия отказалась принять партию фруктов из-за нарушений документов и опасных веществ в продукции. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Омской области.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области

Причина возврата груза

На контрольном пункте «Черлакский» при проверке фуры с 15 тоннами свежих нектаринов, отнесённых к подкарантинной продукции, российские инспекторы выявили серьёзные нарушения. Согласно сообщению Россельхознадзора, документы на груз содержали недействительный фитосанитарный сертификат.

Было установлено несоответствие между маркировкой на ящиках с нектаринами, где указано происхождение из Китая, и данными в предоставленном сертификате, в котором страной происхождения значится Казахстан. Этот факт стал основанием для отказа во ввозе продукции на территорию России.

Дело против перевозчика

В отношении перевозчика возбудили административное производство по статье 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Фуру с фруктами отправили обратно в Казахстан.

Опасные вещества в составе фруктов

Особую обеспокоенность вызвали результаты анализа маркировки на ящиках с нектаринами. Пресс-служба регионального Россельхознадзора опубликовала фотографии упаковки, на которых указано содержание опасных для здоровья веществ – ртути, мышьяка и кадмия. Эти сведения подтвердили и источники портала superomsk.ru.

Важность контроля качества

Случай подчеркивает необходимость строгого соблюдения правил фитосанитарного контроля и достоверности документов при международных перевозках сельскохозяйственной продукции. Нарушения в этой сфере могут представлять серьёзную угрозу для здоровья потребителей и приводят к усилению проверок на границах.

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