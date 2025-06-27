На сколько вырастут пенсии и пособия в Казахстане с нового года

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова сообщила, что с 2026 года размеры пенсий и социальных пособий будут проиндексированы на 10% в соответствии с уровнем инфляции, сообщает Lada.kz.

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Повышение пенсий затронет всех получателей

По словам министра, индексация коснется всех категорий пенсионеров – как получателей солидарных пенсий, так и базовых выплат. В общей сложности на реализацию этого повышения в государственном бюджете на 2026 год заложено свыше 622 миллиардов тенге.

«Пенсии и социальные выплаты планируется увеличить на 10% в связи с инфляцией. На эти цели предусмотрено более 622 млрд тенге. Повышение затронет всех пенсионеров — как тех, кто получает солидарные выплаты, так и получателей базовых пенсий», — отметила Жакупова.

Увеличатся выплаты по инвалидности и по потере кормильца

Кроме пенсий, в 2026 году вырастут размеры других социальных выплат. Министр уточнила, что предусмотрено повышение пособий для людей с инвалидностью, включая выплаты для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями. Также на 10% будут увеличены пособия по случаю потери кормильца.