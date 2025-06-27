18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.18
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.06.2025, 16:51

Казахстанка за бутылку пива заплатила 110 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 512

В Восточно-Казахстанской области индивидуальный предприниматель была оштрафована за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Как сообщили в областном суде, продавец реализовала бутылку пива молодому человеку, который не достиг 21-летнего возраста, что является нарушением законодательства Казахстана, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Суть происшествия

Суд установил, что 28 апреля 2025 года примерно в 18:24 продавец одного из магазинов допустила нарушение законодательства, реализовав алкогольную продукцию гражданину, не достигшему установленного законом возраста.

Как выяснилось в ходе разбирательства, продавец отпустила покупателю 0,5 литра пива с содержанием этилового спирта 4,6%. При этом покупатель оказался 2007 года рождения, а значит, на момент покупки ему не исполнился 21 год, что противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, регулирующего продажу алкогольной продукции.

Таким образом, действия продавца были квалифицированы как нарушение, связанное с реализацией алкоголя лицу, не достигшему установленного законом возраста, что повлекло административную ответственность.

Решение суда

Суд района Үлкен Нарын рассмотрел административное дело по части 1 статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях РК («Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года»). В ходе заседания продавец полностью признала свою вину в совершении правонарушения.

  • Приговор: женщину признали виновной и назначили штраф в размере 110 096 тенге.

  • Дополнительное наказание: действие лицензии на реализацию алкогольной продукции приостановлено сроком на один месяц.

  • Постановление суда вступило в законную силу.

Санкции по закону

Согласно части 1 статьи 200 КоАП РК, наказание за продажу алкоголя лицам младше 21 года предусматривает следующие штрафы:

  • для физических лиц — 10 МРП (39 320 тенге);

  • для субъектов малого бизнеса — 40 МРП (157 280 тенге);

  • для субъектов среднего бизнеса — 80 МРП (314 560 тенге);

  • для субъектов крупного бизнеса — 120 МРП (471 840 тенге).

Во всех случаях также применяется приостановление лицензии на продажу алкогольной продукции.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…