Казахстанка за бутылку пива заплатила 110 тысяч тенге

В Восточно-Казахстанской области индивидуальный предприниматель была оштрафована за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Как сообщили в областном суде , продавец реализовала бутылку пива молодому человеку, который не достиг 21-летнего возраста, что является нарушением законодательства Казахстана, сообщает Lada.kz.

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Суть происшествия

Суд установил, что 28 апреля 2025 года примерно в 18:24 продавец одного из магазинов допустила нарушение законодательства, реализовав алкогольную продукцию гражданину, не достигшему установленного законом возраста.

Как выяснилось в ходе разбирательства, продавец отпустила покупателю 0,5 литра пива с содержанием этилового спирта 4,6%. При этом покупатель оказался 2007 года рождения, а значит, на момент покупки ему не исполнился 21 год, что противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, регулирующего продажу алкогольной продукции.

Таким образом, действия продавца были квалифицированы как нарушение, связанное с реализацией алкоголя лицу, не достигшему установленного законом возраста, что повлекло административную ответственность.

Решение суда

Суд района Үлкен Нарын рассмотрел административное дело по части 1 статьи 200 Кодекса об административных правонарушениях РК («Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года»). В ходе заседания продавец полностью признала свою вину в совершении правонарушения.

Приговор: женщину признали виновной и назначили штраф в размере 110 096 тенге.

Дополнительное наказание: действие лицензии на реализацию алкогольной продукции приостановлено сроком на один месяц.

Постановление суда вступило в законную силу.

Санкции по закону

Согласно части 1 статьи 200 КоАП РК, наказание за продажу алкоголя лицам младше 21 года предусматривает следующие штрафы:

для физических лиц — 10 МРП (39 320 тенге);

для субъектов малого бизнеса — 40 МРП (157 280 тенге);

для субъектов среднего бизнеса — 80 МРП (314 560 тенге);

для субъектов крупного бизнеса — 120 МРП (471 840 тенге).

Во всех случаях также применяется приостановление лицензии на продажу алкогольной продукции.