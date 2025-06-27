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27.06.2025, 17:50

Бури, ливни и пыльные бури: на Казахстан обрушатся грозы и град

Новости Казахстана 0 371

Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на 28, 29 и 30 июня. В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана придет циклон, который принесет с собой атмосферные фронты и резкое ухудшение погодных условий, сообщает сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Где ждать осадки и штормовую погоду

По данным метеорологов, на западе, северо-западе, севере, востоке и в центре страны пройдут дожди с грозами. В отдельных районах возможны сильные ливни с выпадением града.

Только на юге и юго-востоке республики синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду без осадков.

Ветер также усилится почти по всей стране, а в южных регионах местами ожидаются пыльные бури.

Температура воздуха останется стабильной

Существенных изменений температуры в ближайшие дни не предвидится. Днем столбики термометров будут показывать:

  • на западе, северо-западе и севере страны — от +18 до +28 градусов;

  • в центральных и восточных регионах — от +20 до +33 градусов;

  • на юге и юго-востоке — от +27 до +38 градусов.

Предупреждение о погодных рисках

Накануне, 27 июня, синоптики также предупреждали о неустойчивой погоде в ряде областей: там прошли дожди с грозами, местами выпал град и наблюдались шквалистые порывы ветра. При этом в южных регионах Казахстана сохраняется сильная жара.

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