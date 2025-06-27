Открыта регистрация для поездок в Россию: что нужно знать казахстанцам

С 30 июня 2025 года в России вводятся новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе казахстанцев. Въезжающим без визы рекомендуется заранее пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронное заявление через мобильное приложение ruID. Эта мера пока носит экспериментальный и добровольный характер, но специалисты советуют не рисковать и оформлять регистрацию по новым правилам, чтобы избежать проблем на границе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.
Казахстанцы, как и другие иностранцы, которые въезжают в Россию без визы, теперь должны заранее подать электронное заявление о намерении пересечь границу.
Для этого необходимо пройти регистрацию в ЕСИА и воспользоваться мобильным приложением ruID или сервисом «Госуслуги».
В посольстве Российской Федерации в Казахстане разъяснили: новая процедура регистрации вводится в тестовом режиме и не отменяет безвизовый режим между Казахстаном и Россией. Заполнение электронного заявления пока остаётся добровольным. Однако рекомендуется заранее оформить регистрацию, чтобы снизить риск недопонимания или отказа на границе.
Подать электронное заявление можно не раньше чем за 90 дней и не позже чем за 72 часа (3 суток) до момента пересечения границы.
В экстренных случаях разрешается подача не позднее чем за 4 часа до въезда. Однако при подаче менее чем за 72 часа необходимо указать причину срочного въезда и приложить подтверждающие документы.
Причины, которые позволяют подать заявление в последний момент:
смерть близкого родственника (родителя, супруга, ребёнка, дедушки, бабушки, внука/внучки, брата или сестры);
серьёзное заболевание самого въезжающего;
необходимость срочного лечения.
Мобильное приложение ruID доступно для скачивания в:
App Store
Google Play
RuStore
AppGallery
Также заявление можно заполнить через сервис «Госуслуги». При наличии аккаунта на «Госуслугах» вы можете использовать логин и пароль для входа в ruID.
Вход в приложение
Авторизуйтесь в ruID с помощью логина и пароля от «Госуслуг». Если аккаунта нет — зарегистрируйтесь, указав данные документа, который будете использовать для пересечения границы.
Подача заявления
На главной странице приложения выберите блок «Электронная авторизация поездки».
Заполнение данных
Укажите:
сведения о документе, с которым планируете въезд;
регионы, которые намерены посетить в России;
цель поездки;
предполагаемый срок пребывания;
данные детей, которые путешествуют с вами.
Биометрия
Сделайте фото лица, фото паспорта и запишите голосовое сообщение. Для детей сдавать биометрию не требуется.
После отправки заявления ваши данные будут автоматически проверены. В случае наличия запрета на въезд информация об этом появится в приложении ruID.
Для завершения регистрации биометрии уже на территории России в течение 10 дней после въезда потребуется посетить отделение банка с удостоверяющими личность документами.
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