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27.06.2025, 18:47

Открыта регистрация для поездок в Россию: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 516

С 30 июня 2025 года в России вводятся новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе казахстанцев. Въезжающим без визы рекомендуется заранее пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронное заявление через мобильное приложение ruID. Эта мера пока носит экспериментальный и добровольный характер, но специалисты советуют не рисковать и оформлять регистрацию по новым правилам, чтобы избежать проблем на границе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: iz.ru
Фото: iz.ru

Что изменилось?

  • Казахстанцы, как и другие иностранцы, которые въезжают в Россию без визы, теперь должны заранее подать электронное заявление о намерении пересечь границу.

  • Для этого необходимо пройти регистрацию в ЕСИА и воспользоваться мобильным приложением ruID или сервисом «Госуслуги».

Обязательна ли регистрация?

В посольстве Российской Федерации в Казахстане разъяснили: новая процедура регистрации вводится в тестовом режиме и не отменяет безвизовый режим между Казахстаном и Россией. Заполнение электронного заявления пока остаётся добровольным. Однако рекомендуется заранее оформить регистрацию, чтобы снизить риск недопонимания или отказа на границе.

Сроки подачи заявления

  • Подать электронное заявление можно не раньше чем за 90 дней и не позже чем за 72 часа (3 суток) до момента пересечения границы.

  • В экстренных случаях разрешается подача не позднее чем за 4 часа до въезда. Однако при подаче менее чем за 72 часа необходимо указать причину срочного въезда и приложить подтверждающие документы.

Основания для срочного въезда

Причины, которые позволяют подать заявление в последний момент:

  • смерть близкого родственника (родителя, супруга, ребёнка, дедушки, бабушки, внука/внучки, брата или сестры);

  • серьёзное заболевание самого въезжающего;

  • необходимость срочного лечения.

Где скачать приложение

Мобильное приложение ruID доступно для скачивания в:

  • App Store

  • Google Play

  • RuStore

  • AppGallery

Также заявление можно заполнить через сервис «Госуслуги». При наличии аккаунта на «Госуслугах» вы можете использовать логин и пароль для входа в ruID.

Как заполнить заявление

  1. Вход в приложение
    Авторизуйтесь в ruID с помощью логина и пароля от «Госуслуг». Если аккаунта нет — зарегистрируйтесь, указав данные документа, который будете использовать для пересечения границы.

  2. Подача заявления
    На главной странице приложения выберите блок «Электронная авторизация поездки».

  3. Заполнение данных
    Укажите:

    • сведения о документе, с которым планируете въезд;

    • регионы, которые намерены посетить в России;

    • цель поездки;

    • предполагаемый срок пребывания;

    • данные детей, которые путешествуют с вами.

  4. Биометрия
    Сделайте фото лица, фото паспорта и запишите голосовое сообщение. Для детей сдавать биометрию не требуется.

Проверка данных и посещение банка

После отправки заявления ваши данные будут автоматически проверены. В случае наличия запрета на въезд информация об этом появится в приложении ruID.

Для завершения регистрации биометрии уже на территории России в течение 10 дней после въезда потребуется посетить отделение банка с удостоверяющими личность документами.

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