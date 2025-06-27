Открыта регистрация для поездок в Россию: что нужно знать казахстанцам

С 30 июня 2025 года в России вводятся новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе казахстанцев. Въезжающим без визы рекомендуется заранее пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронное заявление через мобильное приложение ruID. Эта мера пока носит экспериментальный и добровольный характер, но специалисты советуют не рисковать и оформлять регистрацию по новым правилам, чтобы избежать проблем на границе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: iz.ru

Что изменилось?

Казахстанцы, как и другие иностранцы, которые въезжают в Россию без визы, теперь должны заранее подать электронное заявление о намерении пересечь границу.

Для этого необходимо пройти регистрацию в ЕСИА и воспользоваться мобильным приложением ruID или сервисом «Госуслуги».

Обязательна ли регистрация?

В посольстве Российской Федерации в Казахстане разъяснили: новая процедура регистрации вводится в тестовом режиме и не отменяет безвизовый режим между Казахстаном и Россией. Заполнение электронного заявления пока остаётся добровольным. Однако рекомендуется заранее оформить регистрацию, чтобы снизить риск недопонимания или отказа на границе.

Сроки подачи заявления

Подать электронное заявление можно не раньше чем за 90 дней и не позже чем за 72 часа (3 суток) до момента пересечения границы.

В экстренных случаях разрешается подача не позднее чем за 4 часа до въезда. Однако при подаче менее чем за 72 часа необходимо указать причину срочного въезда и приложить подтверждающие документы.

Основания для срочного въезда

Причины, которые позволяют подать заявление в последний момент:

смерть близкого родственника (родителя, супруга, ребёнка, дедушки, бабушки, внука/внучки, брата или сестры);

серьёзное заболевание самого въезжающего;

необходимость срочного лечения.

Где скачать приложение

Мобильное приложение ruID доступно для скачивания в:

App Store

Google Play

RuStore

AppGallery

Также заявление можно заполнить через сервис «Госуслуги». При наличии аккаунта на «Госуслугах» вы можете использовать логин и пароль для входа в ruID.

Как заполнить заявление

Вход в приложение

Авторизуйтесь в ruID с помощью логина и пароля от «Госуслуг». Если аккаунта нет — зарегистрируйтесь, указав данные документа, который будете использовать для пересечения границы. Подача заявления

На главной странице приложения выберите блок «Электронная авторизация поездки». Заполнение данных

Укажите: сведения о документе, с которым планируете въезд;

регионы, которые намерены посетить в России;

цель поездки;

предполагаемый срок пребывания;

данные детей, которые путешествуют с вами. Биометрия

Сделайте фото лица, фото паспорта и запишите голосовое сообщение. Для детей сдавать биометрию не требуется.

Проверка данных и посещение банка

После отправки заявления ваши данные будут автоматически проверены. В случае наличия запрета на въезд информация об этом появится в приложении ruID.

Для завершения регистрации биометрии уже на территории России в течение 10 дней после въезда потребуется посетить отделение банка с удостоверяющими личность документами.