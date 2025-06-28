Казахстанцы массово отворачиваются от рубля: что происходит?

В Казахстане сохраняется тенденция отрицательного чистого спроса на российский рубль, несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты. Как сообщают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ), в мае 2025 года обменные пункты вновь зафиксировали превышение закупок рублей над их продажами клиентам, сообщает Lada.kz.

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Антирекорд по чистому спросу на рубли

По данным ПКБ, в мае чистый спрос на наличные российские рубли составил минус 35,7 млрд тенге. Это означает, что обменные пункты закупили на эту сумму больше рублей, чем продали населению. Аналитики уточняют:

«Текущий показатель стал самым значительным с начала 2020 года, включая расчеты в долларовом эквиваленте. Отрицательная динамика сохраняется уже шестой месяц подряд. Такая длительная серия эпизодов чистых нетто-покупок обменными пунктами фиксируется впервые с 2020 года», — отметили в ПКБ.

Парадокс: рубль укрепляется, а спрос падает

При этом, несмотря на низкий интерес казахстанцев к покупке рублей, российская валюта продолжает укрепляться. В течение последних месяцев среднемесячный курс рубля последовательно рос. В мае 2025 года он достиг уровня 6,35 тенге за рубль, тогда как в апреле курс составлял 6,18 тенге.

Доллар и евро: разнонаправленные тенденции

Доллар США

Чистый спрос на американскую валюту в мае составил 161,5 млрд тенге. Это в 2,4 раза больше, чем в апреле, что свидетельствует о восстановлении интереса к доллару после слабых результатов предыдущего месяца. Однако в годовом выражении рост оказался скромнее — объемы увеличились лишь на 6% в номинальном выражении.

Евро

По евро также зафиксирован рост спроса: по сравнению с апрелем показатель вырос с 4,9 млрд до 13,8 млрд тенге. Но если сравнивать с маем прошлого года, наблюдается спад: чистый спрос на евро снизился на 22% в номинальном выражении.

Причины интереса к доллару и евро

Эксперты связывают возросший интерес к доллару с нестабильностью в глобальной экономике и стремлением граждан сохранить сбережения в более стабильной валюте. А низкий спрос на рубли объясняют как сохраняющимися геополитическими рисками, так и изменением настроений среди населения, несмотря на укрепление курса рубля.